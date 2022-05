Giulia De Lellis, la giacca si apre e resta in reggiseno: pranzo bollente

Giulia De Lellis non da pace ai suoi fan. Neanche il tempo di ammirare uno scatto che subito l’influencer ne pubblica un altro. L’ultimo set fotografico ha scatenato, come al solito, le tantissime reazioni. Tantissimi, quindi, i commenti e numerosissimi i “like” pervenuti sotto al post.

Giulia De Lellis sta diventato sempre più una delle influencer più importanti sul panorama “virutale” italiano e sta cominciando, man mano, a farsi largo anche all’estero. La modella, infatti, sta vedendo sempre più crescere il proprio seguito su Instagram. Questo è un dettaglio non da poco. Numeri, questi, figli anche del straordinario “curriculum” della romana che vanta diverse apparizioni in TV ed al cinema.

Un successo in continua crescita

Aveva poco meno di 20 anni, quando Giulia De Lellis faceva il proprio debutto in televisione. Il grande seguito raccolto sul web nel suo periodo da “influecer”, l’ha portata alla “corte” della regina della TV italiana. Maria De Filippi, infatti, l’ha portata a “Uomini e Donne”. Nel corso di quell’edizione, andata in onda nel 2016, la De Lellis ha conosciuto Andrea Damante. La storia d’amore tra i due è terminata dopo pochi anni e, nel 2019, è diventata un libro che la De Lellis ha scritto a 4 mani con Stella Pulpo. Il progetto editoriale si rivelato un vero e proprio successo. Il 2016 è un anno d’oro per la De Lellis per quanto concerne la TV. Infatti, in quello stesso anno, l’influencer prende parte alla prima edizione del “Grande Fratello VIP“. Nel frattempo il suo profilo Instagram continua a veder lievitare i followers. Attualmente il profilo conta oltre 5,2 milioni followers e tale numero sembrano lontano dall’assestarsi.

Giulia De Lellis, la giacca si apre e si vede tutto!

L’altissimo numero di followers è giustificato dall’elevatissimo numero di post pubblicati sul profilo di Giulia De Lellis e, anche, dall’elevata frequenza con cui tali post vengono creati. Ogni scatto o video è sempre seguito dalle varie reazioni da parte del pubblico. Infatti, sono moltissimi i commenti e i “like” che gli utenti rilasciano sotto al post. La stessa identica cosa è avvenuta con l’ultimo set fotografico pubblicato dall’influecer romana. Nelle foto, la modella si trova in un giardino di un hotel di San Diego dove attualmente si trova per prendere parte ad alcune sfilate che si stanno tenendo in questi giorni in California. La modella indossa una giacca di colore azzurro. Sotto il copri abito, però, non c’è nulla se non il reggiseno e, infatti, la giacca, aprendosi, mostra, praticamente tutto.