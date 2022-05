Melissa Satta: lo zoom svela tutto, costume minuscolo e tutto in vista

Melissa Satta, se non viene applicato lo “zoom” il lavoro viene svolto solamente a metà. Il costume che indossa l’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ parla decisamente da solo e non ha bisogno di essere commentato: semplicemente uno spettacolo

Si è capito, chiaro e tondo, che la nativa di Boston non vede assolutamente l’ora che venga l’estate. Un po’ per rilassarsi, mentre dall’altra parte ci tiene a far vedere la sua collezione di bikini. In quest’ultimo periodo ha aumentato la nostra curiosità. Nelle ultime ore ha deciso di aggiornare, ulteriormente, il suo canale ufficiale Instagram con una immagine davvero ad alto contenuto e che non poteva assolutamente essere messa da parte – FOTO

Melissa Satta sempre più divina: il costume lo conferma

Ancora una volta sale in cattedra la nostra Melissa Satta che delizia i suoi follower con una foto decisamente estiva. Nonostante manchino ancora poche settimane al vero e proprio caldo, la 36enne continua a regalarci delle strepitose anteprime sulla sua prossima estate che sarà sicuramente “infuocata”. Anche in questa occasione abbiamo perso le parole per poter descrivere tutta la sua sensualità. L’immagine parla da sola e, come riportato in precedenza, non ha assolutamente bisogno di essere commentata. L’unico strumento da usare sono decisamente gli occhi. Una bellezza così difficilmente la possiamo incontrare. I suoi fan, però, sono molto dispiaciuti per un semplice motivo: la prossima domenica ci sarà l’ultima puntata del ‘Club‘ su Sky condotto dal giornalista Fabio Caressa. L’ultima in cui vedremo Melissa attorno ad un tavolo insieme ad altri opinionisti ed ex calciatori. Anche se è molto probabile che la possiamo rivedere la prossima stagione, ma su questo non possiamo dire altro perché conferme ufficiali non ce ne sono. Adesso siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando. Mettetevi comodi che una nuova foto sua è pronta per essere vista e gustata. Buona visione.

Melissa Satta, il bikini è infuocato: fisico statuario – FOTO

Un fisico semplicemente perfetto, frutto dell’ottimo lavoro e dei risultati ottenuti insieme alla sua personal trainer. Davvero non notiamo alcun segnale negativo in questa immagine: tutto secondo i piani. A partire dal costume che non riesce a contenere le sue forme a dir poco strepitose. Occhi chiusi, testa rivolta verso l’alto mentre viene baciata dal sole, braccia poggiate verso l’indietro e lo spettacolo può decisamente cominciare. Una pioggia di “like” sta continuando a ricevere. Non potrebbe essere altrimenti.