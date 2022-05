Soleil in barca è rovente: in perizoma mostra tutto

Soleil Sorge è esplosiva. La modella e attrice italo-brasiliana sorprende tutti con il suo ultimo post su Instagram. I followers hanno letteralmente assaltato il set fotografico pubblicato qualche ora fa. Tantissimi i like e i commenti giunti sotto lo scatto.

Soleil Sorge è tra le modelle più note di questo ultimo periodo. Dopo la sua partecipazione a “Uomini e Donne“, Soleil è diventata nota ancora di più al pubblico grazie all’esperienza vissuta nella casa del “Grande Fratello VIP 6″. La sua partecipazione è stata contraddistinta dal presunto flirt con Alex Belli che ha “acceso” la nuova edizione del programma condotto da Alfonso Signorini.

Pronta allo sbarco in Honduras?

La stagione televisiva 2021-2022 di Soleil Sorge è stata ed è una delle più impegnative. Dopo la partecipazione al “Grande Fratello VIP 6”, la Sorge ha partecipato alla nuova edizione de “La pupa e il secchione”, in onda su Italia 1 e condotta da Barbara D’Urso, in veste di giurata. Un’esperienza che ha anticipato di qualche settimana la sua partecipazione a “L’Isola dei Famosi”, ma solo come opinionista. Un ruolo, però, che potrebbe essere solo momentaneo. Infatti, secondo alcuni rumors, la modella e attrice sarebbe pronta a sbarcare in Honduras per prendere parte al reality come concorrente. Questo è un rumors che sta prendendo sempre più piede con il passare dei giorni. Eventuali novità si sapranno nei prossimi giorni. Ad ogni modo la modella sembra non pensare alla cosa continuando a pubblicare diversi scatti su Instagram. Sul noto social, la modella è molto seguita, vantando un numero di followers che si aggira su 1,2 milioni di utenti. Dato altissimo e in costante crescita.

Soleil Sorge, la prova costume superata: che fisico!

Postare in modo molto frequente è una prerogativa di Soleil Sorge. La modella è sta pubblicando davvero tantissime foto e video in questi ultimi giorni. Negli ultimi scatti è possibile notarla indossare dei costumi da bagno molto piccoli che esaltano il suo fisico. Un corpo praticamente perfetto. I fan, come si può leggere dai commenti, ogni volta restano senza fiato, come accaduto nel caso dell’ultimo post pubblicato. Il lungo carosello, composto da 8 foto e da un video. La modella si trova su una barca in mezzo al mare. Negli scatti indossa un bikini di colore verde. Gli scatti ed il filmato sono particolarmente piaciuti ai fan come è possibile notare nei commenti.