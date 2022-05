Carolina Stramare, scollatura esagerata senza reggiseno

Carolina Stramare posta una foto che crea un boom sui social: bellezza unica e fascino pazzesco, ma è la scollatura a mandare in tilt la community.

Carolina Stramare ha impiegato davvero poco ad entrare nel cuore degli italiani. La sua vittoria a Miss Italia nel 2019 è stata accolta con soddisfazione per una bellezza che ha sbaragliato la concorrenza.

Capelli suri, occhi chiari, un fisico da modella per la giovane nata a Genova nel 1999 la cui carriera è letteralmente esplosa. Dopo gli studi al Liceo Linguistico e il diploma, ha coltivato il sogno di entrare nel mondo dello spettacolo, e l’occasione giusta è arrivata dal concorso di bellezza per eccellenza in Italia.

Da quel momento in poi è stato un boom di chiamate. Collaborazioni con grandi brand, chiamate dal mondo della tv, una presenza ad Helbiz che non è passata di certo inosservata. Il mondo del gossip le ha attribuito anche alcuni flirt con personaggi famosi, fra cui uno con Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus.

Lei ha sempre smentito con eleganza ma in maniera diretta, dimostrando di avere un carattere molto forte, e si gode un successo che chiaramente ha trovato riscontri importanti anche nel mondo dei social. Proprio da Instagram arrivano infatti scatti da urlo per una donna che sa bene come esaltare la sua bellezza.

Carolina Stramare incantevole sui social: che scatti

La pagina Instagram di Carolina Stramare ha incassato il riflesso di un boom nella sua popolarità. In pochi mesi i followers sono più di 400 mila, e restano costantemente rapiti da una serie di scatti da urlo. La splendida influencer, modella e presentatrice mostra infatti le sue passioni. Dagli abiti firmati ai tatuaggi, ma anche l’amore per gli animali.

Ciò che non passa mai inosservato e la capacità di mostrarsi in tutto il suo splendore. Look fantastici che esaltano le sue forme sono ormai all’ordine del giorno, e l’ultima galleria ha incassato una valanga di consensi. Inevitabile per la Stramare, che ha postato una foto con un vestito molto scollato.

Le forme generose la rendono molto amata, e in un attimo arrivano circa 300 commenti in tutte le lingue. Un dato che testimonia quanto ormai la sua popolarità sia cresciuta. Nelle stories arrivano anche altre immagini che stuzzicano la community. L’abito infatti è leopardato, la camminata da diva la rende ancora più incantevole e sensuale e i followers impazziscono testimoniandole come sempre l’affetto e l’ammirazione.