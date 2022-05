Nainggolan, pazzesco ritorno in Italia: colpaccio del club

Radja Nainggolan, dopo solamente un anno dal suo addio all’Italia, è pronto a ritornare. E’ vero che in Belgio è casa sua, ma la Serie A è la sua seconda abitazione. Proprio in Italia è riuscito a diventare uno dei migliori centrocampisti

nelle passate stagioni. Con la maglia della Roma è riuscito a conquistare anche la Nazionale, anche se i rapporti con il commissario tecnico Wilmots si interruppero nel 2018 e da quel momento decise stesso lui di farsi da parte e di non essere più convocato. Nel frattempo si parla di un clamoroso ritorno nella massima serie per il calciatore. Una buona notizia per coloro che lo hanno sempre preso al fantacalcio, dove ha regalato molti bonus.

Nainggolan pronto a ritornare in Italia: la Serie A lo aspetta

Proprio negli ultimi giorni si è sentito parlare molto di lui, in merito ad una sua intervista che ha rilasciato al quotidiano la ‘Gazzetta dello Sport’. Ha parlato del suo amore che prova ancora per Cagliari e che sarebbe rimasto volentieri in Sardegna, poi qualcuno è venuto meno a qualche promessa ed ha deciso di salutare tutti. Adesso ha il cuore spezzato perché vede una delle sue squadre del cuore che sta lottando per non retrocedere in Serie B: domenica andrà in scena l’ultimo atto finale. Nel frattempo, però, il calciatore potrebbe seriamente ritornare in Italia. Non per vestire la maglia dei rossoblù (in quel caso si tratterebbe di un terzo ritorno), ma un altro club che lo avrebbe puntato e che lo vuole per migliorare la propria rosa a partire dalla prossima stagione. Il tutto, però, dipenderà anche da come si comporterà lo stesso club che è impegnato in un finale di stagione molto importante ed è pronto a regalare una gioia immensa ai propri tifosi.

Nainggolan, colpo da Serie A: il club ci pensa seriamente

Il Monza non sta minimamente pensando alla Serie A, visto che è impegnata nella semifinale playoff contro il Brescia. Se dovesse superare il turno contro gli uomini di Corini affronterà una tra Benevento e Pisa (in questo caso campani in vantaggio visto che all’andata hanno vinto per 1-0).

Nel caso in cui dovesse arrivare la promozione nelle prossime settimane, allora Berlusconi e Galliani sono pronti al colpaccio: Radja Nainggolan. Si tratterebbe di un acquisto che farebbe impazzire di gioia i supporters brianzoli che, però, si vogliono concentrare prima sul campo e dare il loro supporto alla squadra.