Eleonora Boi è magnetica: tutto lo studio ai suoi piedi – FOTO

Eleonora Boi sconvolge tutti i suoi follower. Sia chiaro, si tratta di una splendida notizia. A cosa ci stiamo riferendo? Al fatto che è ritornata in Italia per qualche giorno. Come ben sappiamo tutti la bellissima giornalista, di origine sarda, si è

trasferita negli Stati Uniti D’America sia per lavoro ma soprattutto per amore. Da un bel po’ tempo è legata sentimentalmente a Danilo Gallinari. Dal frutto del loro amore, la coppia ha avuto anche una splendida bambina: il 7 dicembre del 2020 è nata, infatti, la piccola Anastasia. E’ tornata più in forma che mai come dimostra la sua ultima foto in cui è l’assoluta protagonista: gli ospiti in studio sono letteralmente ai suoi piedi – FOTO

Eleonora Boi, ritorno di fuoco per la giornalista

Un gradito e atteso ritorno quello di Eleonora Boi nel nostro paese. Una “ferita” ancora aperta per tutti noi italiani che non abbiamo preso bene il fatto che si sia trasferita e ci abbia lasciato soli. Ovviamente stiamo scherzando, ci mancherebbe altro. Anche perché la giornalista ci ha sempre informato su quello che fa negli Stati Uniti D’America. L’abbiamo seguita quando si allenava in palestra, quando si recava in spiaggia per rilassarsi e godersi un bel Mojito ed anche quando era in compagnia del suo compagno, il grandissimo cestista Danilo Gallinari. Come riportato in precedenza, però, la 35enne è ritornata in Italia per qualche giorno. Tanto è vero che il presentatore Piero Chiambretti, non ci ha pensato su due volte, ed ha deciso di invitarla come ospite nel suo programma di Italia Uno, ovvero ‘Tiki Taka‘. Per lei non si è trattato affatto della prima volta che è intervenuta come ospite e parlare di calcio, visto che anche con Pierluigi Pardo ha fatto lo stesso. Per informare a tutti del suo ritorno ha ben pensato di postare una foto sul suo profilo ufficiale social che sta letteralmente facendo impazzire i suoi fan.

Eleonora Boi, sempre più sensuale: che scatto – FOTO

In studio sono rimasti tutti impietriti. Come del resto anche noi: basti guardare, in fondo, Ivan Zazzaroni. Noi non abbiamo davvero più parole per descrivere la bellezza della 35enne che continua a trasmettere e regalare emozioni. Il suo sorriso, a 32 denti, è estremamente contagioso e “pericoloso” per i nostri cuori. Quel vestito rosso che indossa le dona perfettamente e mette in risalto tutto il suo straordinario fisico che merita di essere menzionato.