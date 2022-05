La Serie A è pronta ad accogliere uno dei migliori portieri in circolazione al mondo: stiamo parlando di Keylor Navas. Il costaricense, oramai, è chiuso da Gianluigi Donnarumma che dopo una fase per nulla positiva ha preso confidenza

e si è presto il posto da titolare, relegando in panchina appunto l’ex Real Madrid che non l’avrebbe presa per nulla bene. Ed è per questo motivo che l’estremo difensore, avendo capito che per lui al Paris Saint Germain non c’è più posto, è intenzionato seriamente a cambiare aria la prossima stagione. Il suo obiettivo è quello di giocare sempre dal primo minuto ed essere protagonista in una squadra pronta a dargli la fiducia che vuole.

Serie A, colpo Navas: il portiere vuole lasciare il PSG

Keylor Navas è intenzionato a lasciare il Paris Saint Germain. Il nazionale della Costa Rica non ha nessuna intenzione di fare da chioccia al nativo di Castellamare di Stabia. Il campione europeo, in un primo momento, era partito come riserva ed osservava dalla panchina proprio il suo collega. Negli ultimi mesi, però, la situazione si è completamente capovolta: il 35enne si è accomodato proprio nel posto che aveva occupato per un po’ di tempo ‘Gigio’, mentre quest’ultimo ha giocato dal primo minuto sia le gare di Ligue 1 che di Champions League. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso è stata anche l’assegnazione che è stata data a Donnarumma come “miglior portiere” del campionato francese. Troppo per lui che adesso è intenzionato a fare le valigie e andare in una squadra pronta a dargli fiducia. Non è assolutamente da escludere il fatto che il calciatore voglia chiudere la sua esperienza in Francia per affrontarne una nuova. L’ipotesi Premier League non è stata scartata in maniera definitiva, ma la Serie A sembra l’opzione più abbordabile per lui.

Navas arriva in Italia: andrà a fare il titolare nella big

Solamente 25 presenze collezionate in questa stagione (considerando tutte le competizioni in cui ha partecipato la sua squadra) dove ha subito 24 reti ed è riuscito a mantenere la porta inviolata in 9 occasioni. Il nativo di San Isidro de El General vuole provare una nuova avventura: magari in Italia dove il top club è pronto ad accoglierlo. In particolar modo la Juventus, ma solamente nel caso in cui i bianconeri dovessero salutare il titolare Szczesny. Si tratterebbe di un ritorno di fiamma per la ‘Vecchia Signora’ che già in passato ha mostrato interesse verso il costaricano.