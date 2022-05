Wanda Nara, il bacio con Icardi è bollente: scollatura mai vista

Wanda Nara, quel bacio dato al suo compagno Mauro Icardi mette in risalto solamente una cosa: quella sua strepitosa scollatura che merita di essere menzionata. Nessuno dei suoi follower, prima ad ora, ha mai visto una cosa del

genere. Tanto è vero che anche noi siamo rimasti decisamente a bocca aperta e non ci aspettavamo assolutamente che potesse regalarci un qualcosa del genere. Solamente il braccio destro del campione argentino copre una buona parte del suo lato ‘A’, ma non basta visto che il top non riesce davvero a contenere le sue straordinarie forme. Una immagine che ha mandato in completo tilt il social network: guardare per credere il tutto – FOTO

Wanda Nara, bacio bollente: l’occhio cade proprio lì

Una foto che è stata scattata subito dopo aver terminato la sua sessione di allenamento. Non si tratta affatto della prima volta che la showgirl argentina pubblica, sul suo canale ufficiale, una foto a dir poco strepitosa mentre indossa un look decisamente adatto per la sua attività motoria. In questo caso, però, la situazione è completamente diversa. Se nelle ultime occasioni l’avete vista da sola e senza la compagnia di nessuno, in questa possiamo notare il marito Mauro Icardi. Il calciatore del Paris Saint Germain non può fare altro che darle un intenso bacio sulle guancia, mentre la stessa è impegnata a scattarsi un selfie che comunque resterà nella storia. Per quale motivo? In molti hanno notato che il suo top è decisamente prorompente. Sembra quasi che non riesca a contenere il suo lato abbondante ed importante. Come riportato in precedenza, non è la prima volta che si verifica un episodio del genere ma questa volta pare che davvero abbia “esagerato”. Tranquilli, si tratta ovviamente di una fantastica notizia. Ovviamente siete curiosi di guardare, con i vostri occhi, il suo ultimo capolavoro. Il nostro consiglio è quello di tenerli bene aperti perché ne varrà sicuramente la pena.

Wanda Nara, il selfie dopo l’allenamento è d’obbligo: che stile – FOTO

Seduti sulle scale della loro abitazione, il compagno le dà un intenso bacio mentre lei guarda fisso l’obiettivo della fotocamera. Anche se il nostro occhio non può che cadere lì: il top è decisamente troppo provocante. Ancora una volta la nativa di Buenos Aires sa come colpire i suoi follower che non hanno potuto fare altro che lasciarle un bel “like” di approvazione sotto al suo post.