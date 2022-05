VIDEO rovente di Soleil, slaccia il perizoma: da bollino rosso

Carattere forte, bellezza unica e fascino incredibile: Soleil lascia i fan a bocca aperta con un video pazzesco.

Un momento d’oro per un successo meritatissimo. Soleil Sorge è stata la protagonista del Grande Fratello vip nella sua ultima edizione.

È stata al centro di diverse dinamiche, di un flirt con Alex Belli che si è trasformato in un boom si commenti social fra i tanti utenti conquistati da ciò che accadeva nella casa. Lei non si è risparmiata, è stata centrale nel reality game, e non si è mai sottratta ai commenti dallo studio, anche a quelli più ingenerosi nei suoi confronti. Ha mostrato un carattere fortissimo, una dialettica da protagonista assoluta della tv, ed ha sempre risposto a tono alle accuse.

Un vero e proprio uragano che ha stravolto la casa, incassando anche critiche, ma più in generale un seguito incredibile. I fan l’hanno sempre sostenuta, l’hanno incoronata come assoluta protagonista del reality sottolineando anche la sua bellezza, un fisico allenatissimo e un volto magnetico, che emerge con forza anche sulla sua pagina Instagram.

Soleil, il video manda in tilt i social

Dopo il Grande Fratello Barbara D’Urso l’ha voluta al suo fianco anche alla Pupa e il Secchione, in cui è emersa la capacità naturale di stare davanti alle telecamere. Commenti al vetriolo, interventi sempre puntuali per una donna che ormai conosce tutti i segreti del mondo televisivo. Ancora un boom di successo e numeri che sui social decollano per Soleil, bellezza unica nata in America.

L’ultimo video però ha scatenato un vero e proprio boom di like e commenti. Complici i primi giorni di sole, la splendida showgirl si è mostrata in costume. Lo ha poi slacciato con sensualità e come sempre ha incassato una valanga di commenti.

Fra collaborazioni con i grandi brand che la scelgono come testimonial, presenze in tv e un seguito pazzesco, la carriera di Soleil sta attraversando un momento di grande popolarità. Bellezza e professionalità si intrecciano quindi, fra scatti sensuali e immagini pazzesche. Come quella postata nell’ultimo video che di sicuro non poteva passare inosservato in una community molto vivace che ha superato abbondantemente il milione di followers.