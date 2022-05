Wanda Nara ci ricasca ancora: la canottiera sta scoppiando, lato A esplosivo

Wanda Nara ci ricasca ancora e mettere alla dura prova i suoi follower che non hanno resistito più di due secondi nel metterle un bel e meritatissimo “like” sotto al suo ultimo post che sta facendo molto discutere sui social network. E’ bastata

una semplice foto, della showgirl argentina, a far venire i migliori mal di testa alla maggior parte dei maschietti che non stavano aspettando altro che delle splendide novità da parte sua. Ci ha sorpreso ancora una volta, ma in questa occasione possiamo confermare che ha davvero esagerato. Siamo rimasti senza parole e decisamente a bocca aperta per lo spettacolo che ha offerto. Se non avete capito di cosa stiamo parlando allora rimanete qui.

Wanda Nara mette tutti nuovamente ko

Alla fine vince sempre lei. Un po’ come Rocky in ogni suo incontro. Sembra che possiamo fare qualcosa, ma alla fine caccia sempre l’arma vincente per metterci al tappeto. La stessa cosa la fa la nativa di Buenos Aires che sa sempre come sorprenderci. Lo ha fatto ancora una volta, direttamente dal suo profilo ufficiale Instagram e con una foto davvero niente male che non poteva non essere menzionata da noi. Anche perché era giusto farvi vedere la sua ultima opera d’arte, perché si tratta di un’altra collezione da aggiungere al suo fantastico repertorio. Se nei giorni scorsi vi abbiamo lasciato la nostra Wanda mentre riceve un bacio da suo marito Mauro Icardi, poco dopo la fine di un allenamento, con bella mostra del suo repertorio in questa occasione si è decisamente superata. Anche qui la possiamo notare in veste sportiva. Subito dopo un duro allenamento è assolutamente obbligatorio scattarsi un selfie. Lo ha sempre fatto e continuerà a farlo per la gioia di tutti quanti noi. In questo modo ci ha augurato un fantastico “buongiorno”. La nostra giornata non potrebbe partire che in maniera positiva.

Wanda Nara ci dà un fantastico buongiorno: lato ‘A’ esplosivo – FOTO

Con la mano destra è impegnata a scattare una foto, mentre con quella sinistra si mantiene la testa e probabilmente fa vedere i frutti dei suoi allenamenti con il muscolo. Anche se la concentrazione dei suoi follower è rivolta decisamente su altro. Impossibile non farci caso al suo lato ‘A’ esplosivo così come non lo è il fatto che non si può non fare lo zoom. Forme a dir poco perfette e fisico statuario. Prova costume superata.