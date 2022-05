Belen, il vento in bici fa alzare il vestito: VIDEO piccante

Questa volta non ci ha deliziato con una immagine: ha fatto molto di più. Ha deciso di postare un VIDEO che sicuramente riscuoterà un grandissimo successo. In realtà già si sta verificando ciò grazie alla quantità impressionante di “like”

che sta ricevendo il suo ultimo post. Non solo: stesso discorso vale anche per i commenti. Belen Rodriguez incanta nuovamente i suoi follower con un filmato che sicuramente vi farà venire una grande voglia di andare in bicicletta. Controvento, la showgirl argentina indossa un vestito che, pedalando pedalando, si alza vertiginosamente e fa vedere un bel po’ di cose. Mettetevi comodi che lo spettacolo sta per iniziare, guardare per credere – VIDEO

“Numerosi tamponamenti a Milano”, Belen in bici fa impazzire

E’ scattata anche l’ironia da parte dei suoi follower che, dopo aver visto il video in cui va in bicicletta, hanno ipotizzato che moltissime persone che si trovavano su quella strada abbiano avuto più di un problema. Tra i tanti commenti c’è proprio questo: “Tgcom 24: numerosi tamponamenti a Milano, la causa: Belen Rodriguez in bicicletta sfreccia e colpisce ancora!”, “Sembra la scena di un film“, “Stupenda, anche in bici hai il tuo fascino” e così via. Ed è esattamente così: anche in queste occasioni l’argentina fa vedere a tutti di che pasta è fatta. Dopo che l’abbiamo vista, pochi giorni fa, in diretta televisiva alla conduzione del programma “Le Iene”, la nativa di Buenos Aires incanta tutti con un breve video in cui la vediamo in sella a pedalare per la città del capoluogo milanese. A catturare l’attenzione dei suoi follower è un vestito bianco largo che, andando controvento, lo alza e fa vedere un po’ di cose.

Belen Rodriguez, in bici è decisamente spettacolare – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Vestito rigorosamente bianco, con la mano destra è impegnata a concentrarsi a mantenere in piedi la bici, invece con quella sinistra copre il vestito affinché non “voli” troppo. Non basta visto che la potenza del vento è molto forte e mostra le sue gambe decisamente ben allenate e che non hanno bisogno di alcun tipo di commento. Uno spettacolo per i nostri occhi che non potevano chiedere altro. Sia donne che uomini non possono che rimanere incantati dopo aver visionato questo suo ultimo post che ci lascia a bocca aperta. Sensazionale come sempre la nostra Belen.