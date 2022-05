Inter, sacrificio necessario: tre big candidati alla cessione

L’Inter medita il sacrificio di un big e sulla lista ci sono tre indiziati. Saranno le offerte a decidere, ma i tifosi tremano.

L’Inter spera ancora, crede in uno scudetto che è pian piano sfuggito nelle partite finali di questo campionato, ma lo fa con una consapevolezza diversa.

L’accordo ormai quasi fatto fra Inzaghi e la proprietà per il rinnovo è il segnale della fiducia nel tecnico, e se qualche passo falso in campionato si è tradotto nel sorpasso del Milan, è evidente che sia da attribuire ad una rosa che necessità di qualche ritocco. Marotta è quindi pronto a sondare il mercato, ma per pizzare i colpi giusti dovrà vendere, e le offerte in arrivo sono di quelle importanti.

Le cifre in ballo sono altissime, i club pronti a dare l’assalto ad alcuni calciatori hanno obiettivi importanti, e in casa Inter partono le riflessioni sulle potenziali cessioni. Il Corriere dello Sport a tal proposito ha sottolineato quali sarebbero i principali indiziati nella lista delle uscite, e i nomi creano preoccupazioni fra i tifosi nerazzurri.

Inter, tre nomi sul mercato in uscita

Per il noto quotidiano sportivo il maggiore indiziato potrebbe essere Lautaro Martinez. Non sarà si certo per volontà del club, che apprezza molto un attaccante dal carattere forte e soprattutto dalla innata capacità di andare in gol. Le squadre interessate però sono tante, e le cifre che potrebbero essere proposte irrinunciabili. L’Inter vorrebbe fare le barricate, se mai pensare ad un vice Dzeko, e proprio per questo il focus, nelle eventuali cessioni si sposta sulla difesa.

Bastoni ha dimostrato grande affidabilità, e sarà il presente e il futuro della nazionale. Sul centrale però sarebbe partito il pressing forte di Guardiola, grande estimatore dei difensori bravi nell’impostazione. Dal club di Premier potrebbe arrivare una offerta irrinunciabile, che per i tabloid inglesi dovrebbe superare i 50 milioni di euro. Un’altra proposta difficile da declinare, così come quella che potrebbe giungere da Londra, sponda Tottenham, per Skriniar.

Conte lo avrebbe messo in cima alla lista dei desideri e potrebbe spingere il club ad uno sforzo per riabbracciare il suo pupillo. In caso di addio ad uno dei due centrali, il sostituto è già scelto. Si tratta di Bremer, che dopo un’altra stagione da assoluto protagonista in Serie A con la maglia del Torino sarebbe pronto per il salto di qualità.