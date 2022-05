Calciomercato: il colpo del 2022 è lo scambio Napoli-Barcellona, si fa

Calciomercato, il colpo del 2022 porta la firma di due squadre importantissime nel panorama calcistico: stiamo parlando del Napoli e del Barcellona. Nella prossima sessione estiva sono pronte ad effettuare un clamoroso scambio

Non è la prima volta, negli ultimi anni, che le due squadre si sono affrontate. Almeno dal punto di vista del calcio giocato: negli ultimi quattro incontri si sono verificati due pareggi e due vittorie (nette) da parte dei blaugrana che hanno avuto la meglio sui partenopei prima in Champions League e poi in Europa League. Adesso, però, sono pronte a collaborare in vista di un grande scambio che può vederle come regine della prossima estate di mercato.

Sarà ancora Napoli-Barcellona, ma sul mercato…

Napoli e Barcellona sono pronte ad incontrarsi. Questa volta, però, attorno ad un tavolo per discutere di un clamoroso scambio che si potrebbe verificare nelle prossime settimane. A partire dalla prossima stagione le due squadre hanno intenzioni serie di essere le protagoniste assolute nei loro rispettivi campionati. I partenopei di Spalletti ha avuto l’opportunità di poter ambire allo scudetto, ma negli ultimi incontri non ha saputo mantenere alte le aspettative ed ha consegnato la chance alle due squadre di Milano che nella giornata di domenica si contenderanno il titolo di campione d’Italia. Stesso discorso anche per i blaugrana di Xavi che sono partiti peggio, poi una breve risalita, per poi scendere nuovamente. Le tifoserie sono rimaste molto deluse e si aspettano una pronta reazione a partire dal nuovo anno che prenderà il via tra qualche mese. Per farlo, però, sanno bene che dovranno rivoluzionare la squadra. Magari acquistando qualche calciatore che possa andare bene per il loro gioco. Ed è per questo motivo che sia il Napoli che il Barcellona potrebbero pensare ad un clamoroso scambio.

Super scambio tra Serie A e Liga: le ultime

Il gioiello, pronto ad essere sacrificato dalla società di De Laurentiis, potrebbe essere proprio l’uomo che vedete in foto: si tratta di Kalidou Koulibaly. Il classe ’91 è sempre stato oggetto del desiderio di moltissimi top club che lo stanno puntando, ma che non sono mai riusciti a trovare un accordo con i partenopei.

In realtà non è molto chiaro se l’intenzione del club è quella di cederlo: il Barcellona è pronto a convincere i campani con una offerta quasi irrinunciabile. Uno scambio che prevede anche l’inserimento da parte di un calciatore che conosce molto bene la Serie A. Si tratta di Miralem Pjanic che, adesso, si trova in Turchia tra le fila del Besiktas. A fine stagione tornerà dal prestito, ma non disferà le valigie. Più, ovviamente, un conguaglio economico in favore del Napoli.