Guendalina Canessa, lato ‘A’ prorompente: l’occhio cade proprio lì

Che sia molto attiva sui social network questo non è affatto una novità, così come non lo è il fatto che ogni volta che decide di postare una foto tutti quanti noi andiamo completamente in tilt. Stessa sensazione ce l’ha addirittura il canale

Instagram che davvero ha molte difficoltà quando ha a che fare con la nostra Guendalina Canessa. Quest’ultima, possiamo dirlo con profonda certezza, che ha decisamente esagerato. Ovviamente si tratta di una notizia più che positiva, ci mancherebbe altro. Non vi possiamo annunciare alcuno spoiler, altrimenti perdereste tutto quello che vi aspetta tra pochissime righe. Possiamo dire solamente una cosa, ma a breve – FOTO

Guendalina Canessa, immagine che manda in tilt Instagram

Come riportato in precedenza anche in questa occasione si sente parlare nuovamente di lei. Sì, proprio quella Guendalina (non Tavassi, anche se il livello di sensualità è esattamente lo stesso) che ha infiammato i cuori di tutti i coinquilini nella settima edizione del ‘Grande Fratello’. I telespettatori l’hanno conosciuta nel 2007 e da quel momento in poi la loro vita è decisamente cambiata. Un vero e proprio spettacolo della natura, su questo assolutamente nulla da dire. Nonostante gli anni passino per tutti, per lei questo è un discorso che non vale. Ogni giorno che passa diventa sempre più affascinante. Proprio come nell’ultima immagine che ha postato sul suo profilo ufficiale Instagram mandando completamente in estasi i suoi follower. Non ci siamo dimenticati di cosa volevamo dirvi. Saranno contenti gli amici che ci leggono da Napoli, per la precisione quelli di Pomigliano D’Arco, visto che la nativa di Firenze si trova proprio lì. Per quale motivo? Per partecipare alla pre-apertura (prevista per il prossimo) mese da parte di un negozio di parrucchiere. A catturare l’attenzione, non potrebbe essere altrimenti, è stato decisamente il suo look che definire solamente “provocante” è riduttivo. Guardare per credere.

Guendalina Canessa, apertura micidiale: che spettacolo – FOTO

Una apertura mozzafiato. Un lato ‘A’ che non ha bisogno di essere commentato. Davvero in questo caso le parole non servono assolutamente a nulla. Siamo sicuri che la maggior parte delle persone di Napoli, una volta aver visto questa immagine, si sono recati immediatamente sul posto per potersi scattare qualche selfie con una delle star dei social network. Non solo: nonostante sia passato molto tempo dalla sua avventura nella casa più spiata d’Italia, Guendalina rimane sempre nel cuore di chi l’ha sostenuta e votata in quella edizione.