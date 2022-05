Esplosiva, bellissima, esagerata: Giulia De Lellis con un vestito pazzesco mostra tutto: fan in delirio.

Circa mille commenti. Un numero che su Instagram non è da tutti e non è per tutti. Sono le cifre a dare la dimensione di quanto Giulia De Lellis sia seguita sui social network. Una vera e propria leader di questo settore.

Cifre incredibili per una giovane imprenditrice dei social che fin dai suoi primi passi ha conquistato tutti. Fra storie d’amore, reality game, consigli alle teenagers, e anche un libro che ha incassato un boom di vendite, la sua carriera non ha mai conosciuto battute d’arresto. Una carriera in continua ascesa con la ragazza che risulta tra le più amate e seguite sui social. I suoi followers sono arrivati ormai a 5,2 milioni ed è una vera e propria star di Instagram.

Anche il mondo della moda si è inevitabilmente accorto di lei. I brand che hanno deciso di associare le campagne pubblicitarie al suo volto e alla incredibile notorietà sono tanti, e dai social alla tv le propongono contratti molto importanti. Tutto si traduce in una valanga di commenti positivi, e il resto arriva in una pagina social in cui si moltiplicano le immagini in grado di mandare i tilt i fans.

Giulia De Lellis, trasparenze che lasciano a bocca aperta

Cinque milioni e duecentomila followers. Basterebbe questa cifra per capire quale sia il seguito incassato da Giulia De Lellis. I numeri di Instagram sono solo una parte, anche se molto importante, di un successo letteralmente decollato. Non solo grazie ai lavori senza sosta della splendida imprenditrice digitale, ma anche per i continui commenti ad una serie di scatti da urlo postati su Instagram.

L’ultima galleria, in 8 fotografie che hanno incassato una pioggia di like, sono infatti incredibili. Sensualità e fascino emergono con forza, ma a spingere i followers a partecipare alla discussione è un vestito da restare a bocca aperta che lascia poco all’immaginazione.

L’abito è infatti trasparente e lascia intravedere qualcosa in più delle splendide forme di una donna allenatissima, con una silhouette molto curata e uno sguardo magnetico. Una serie di scatti che lascia senza parole il pubblico estasiato dalla sua bellezza. Giulia De Lellis non sbaglia un colpo e fa nuovamente centro, e gli scatti fanno la differenza in una pagina che è ormai un punto di riferimento per le teenagers italiane e non solo.