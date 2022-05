Carolina Stramare leopardata è da sogno: tutti fanno zoom

Carolina Stramare è da sogno. La modella ligure si mostra ai suoi followers su Instagram con un abito leopardato. Il colpo d’occhio è incredibile e non mancano i dettagli che spingono “a fare zoom”. I fan non hanno perso tempo a commentare e a mettere “mi piace”.

Carolina Stramare incanta tutti con il suo ultimo set fotografico pubblicato su Instagram. Questa, però, non è certo una novità. La miss Italia dell’ottantesima edizione del concorso di bellezza, non è nuova a mettere al tappeto i fan con uno scatto postato su una piattaforma social. Da qualche tempo, però, sta ammaliando anche con le sue partecipazioni a sfilate e a programmi televisivi. Da Agosto porta il suo fascino anche sui campi di calcio della Serie B.

Il presunto flirt con Ionuț Andrei Radu

A inizio Febbraio, al termine della sessione invernale di calciomercato, Carolina Stramare era finita su tutti i giornali di gossip per una sua presunta liason con Dusan Vlahovic. La vicenda, andata avanti per alcune settimana, ha visto poi la sua conclusione in seguito ad alcune storie Instagram in cui la modella ligure spiegava che tra lei ed il giocatore bianconero non c’è mai stato nulla e che se ci fossero state delle “Novità” dal punto di vista sentimentale, sarebbe stata ella stessa ad annunciare novità. Il messaggio sembra essere stato recepito, visto che, poi, i giornali, soprattutto quelli gossippari, non hanno più seguito la cosa. Nei giorni scorsi, però, sarebbero apparse delle storie su Instagram in cui la Stramare era in compagnia di Andrei Radu, il portiere dell’Inter. Dopo qualche giorno, però, i due non si seguono nemmeno più sui social. Si tratta di un depistaggio?

Carolina Stramare, l’abito leopardato è da incanto

Intanto, la Stramare pubblica altri scatti sulla nota piattaforma. I circa 410 mila followers della modella classe 1999, hanno potuto ammirare l’ultimo set fotografico con lei protagonista. Nelle tre foto che compongono il “carosello”, la Stramare si trova al centro della foto. La modella indossa un abito leopardato con il quale non passa inosservata. Il vestito è molto lungo, tanto da coprirle anche i piedi. L‘ex miss Italia posa di profilo. Una scelta non casuale, visto che così facendo può mettere in mostra tutte le sue forse, messe in particolare risalto proprio dall’abito che, forse, ha una vestibilità abbastanza aderente. Inutile dire che nei commenti si fa a gara per scrivere il commento con il complimento più originale da indirizzare alla Stramare.