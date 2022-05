Elisa De Panicis, costume minuscolo e fisico statuario: è scottante

Elisa De Panicis da incanto. La modella ha sorpreso tutti con uno scatto nel quale mette in mostra il suo fisico statuario. La De Panicis, nella foto, è coperta solo dal bikini arancione. Il post ha fatto letteralmente scatenare i followers. Tantissime le reazioni sotto al post nelle ultime ore.

Elisa De Panicis continua a far parlare di sè. Nell’ultimo periodo non c’è stata solo la pubblicazione di due canzoni. La modella e l’influencer “dei due mondi“, infatti, non ha mai smesso di pubblicare nuovi scatti sul suo profilo Instagram. Sono diversi, infatti, i post che vedono la lombarda protagonista. Questo ha contribuito a far crescere il seguito sui social della De Panicis.

Elisa De Panicis: non solo foto!

C’è un solo aggettivo che potrebbe essere adoperato per descrivere appieno il profilo di Elisa De Panicis: “ecclettica”. La modella è tra le più seguite sui social e, soprattutto, una delle influencer più in voga sui social con un seguito che parla diverse lingue. Vanno per la maggiore l’italiano e lo spagnolo, idiomi dei due Paesi nei quali la lombarda vanta diverse partecipazioni televisive. La De Panicis, infatti, ha preso parte a diverse produzioni televisive non solo nella penisola italica, ma anche in quella iberica. Tra queste si ricorda la sua presenza in “Uomini e Donne” sia in Spagna che in Italia, successivamente ha partecipato anche a “Supervivientes“, ovvero l’equivalente spagnola del “L’isola dei famosi”. In Italia è nota anche per la sua partecipazione al “Grande Fratello VIP“. Dopo la sua eliminazione, si è presa un pausa dalla TV, questo, però, ma questo non l’ha allontanata da Instagram continuando a pubblicare scatti mozzafiato. Contemporaneamente, la De Panicis ha anche pubblicato due canzoni in cui canta in lingua spagnola.

Elisa De Panicis, il bikini mostra il fisico statuario

Elisa De Panicis ha fatto impazzire letteralmente i fan con l’ultimo post pubblicato su Instagram. Sulla nota piattaforma la modella lombarda è seguita da oltre 1,4 milioni di followers. I fan sono sempre pronti a tempestare i post con commenti e “Like”. Come accaduto nel caso dello scatto pubblicato qualche ora fa. Nel post che la De Panicis ha creato qualche ora fa, è possibile notare la modella in spiaggia. L’influencer è disposta sul lato sinistro della foto e indossa un costume di colore rosso/arancio. Il bikini mette in particolare risalto il fisico statuario della modella. Inutile dire che nella sezione commenti è possibile leggere una marea di complimenti per la modella.