Elisabetta Gregoraci, il top è troppo stretto: il lato A fuoriesce

Elisabetta Gregoraci in occasione di una collaborazione con un noto brand è incantevole: la foto però lascia di stucco i followers.

Una delle donne più ammirate d’Italia. Basterebbe questo a descrivere la notorietà e il seguito di Elisabetta Gregoraci.

Lei non smette mai di stupire, e dalla moda alla televisione, fra ospitate e programmi, incassa sempre complimenti. La sua storia con Briatore l’ha resa ancora più celebre dopo gli esordi e un boom di notorietà dovuto al suo fascino mediteranno e ad un fisico da top model.

Il mondo del gossip ha provato a raccontare tutto di lei. I suoi amori, presunti flirt, le sue passioni, un possibile ritorno di fiamma con l’imprenditore. La Gregoraci però ha mostrato sempre la grande capacità di tenere le cose più preziose riservate. Anche al Grande Fratello ha evitato eccessi, ha mostrato un carattere fortissimo e quel lato apprezzatissimo che la lega alle sue origini.

Un altro successo, in una carriera in cui le proposte lavorative fioccano da parte dei grandi brand. Tutti la cercano, di sicuro per un volto che si presta a telecamere e obiettivi. In occasione della sua ultima collaborazione è arrivata alla community una galleria che non è di certo passata inosservata. Fisico incantevole, volto sensuale, eleganza e classe che esaltano le forme di una donna molto amata.

Elisabetta Gregoraci non sbaglia un colpo: foto pazzesche

Tre foto, in cui il verde esalta la bellezza della Gregoraci. Il particolare però non può essere trascurato dai fan, sempre pronti a commentare gli scatti in una community che è ad un passo dai 2 milioni di followers. Il top indossato dalla showgirl è infatti molto stretto e si intravedono le forme magnetiche.

Il resto lo fa un volto incantevole che inchioda tutti allo schermo, ed una posa da modella in cui il fisico curatissimo sotto ogni aspetto fa esplodere i commenti. I complimenti le arrivano infatti non solo dai followers, ma anche da molti volti noti dello spettacolo. In poche ore arrivano circa 600 reazioni, fra chi sottolinea che è una icona di stile italiana, e chi ribadisce quanto la Gregoraci sia una delle donne più attraenti ed eleganti della tv in Italia.

Un successo senza fine, anche per la capacità della Gregoraci di alimentare il dibattito sulla sua pagina social. Lei non si limita infatti a regalare scatti incredibili, ma risponde ai followers fra l’entusiasmo generale. Un modo per ringraziare chi la segue e le ha dato fascino e notorietà. Il resto lo ha fatto lei, grazie ad una bellezza unica, ma anche ad un carattere che la rende una donna forte e molto stimata nel mondo dello spettacolo.