Erjona Sulejmani, un perizoma e basta: sul letto è bollente

Uno scatto e la community commenta senza freni: Erjona Sulejmani si mostra solo in perizoma sul letto, gli italiani sono pazzi di lei.

Erjona Sulejmani ha impiegato poco tempo per diventare una icona di sensualità e fascino in Italia. I primi a scoprirla furono gli appassionati di calcio, che la conobbero per la sua storia con Blarim Dzemail.

Il calciatore ex Bologna rimase folgorato dalla bellezza della modella, che si trasferì già da giovanissima in Italia e conquistò poi il centrocampista. Lei stessa in una intervista chiarì i dettagli di un corteggiamento in cui il calciatore si inventò d tutto pur di ottenere un appuntamento, trasformatosi poi in una splendida storia d’amore terminata però con la rottura.

Inevitabile per lei un boom sui social e nell’ammirazione da parte dei fans. Il suo fisico infatti è incredibilmente curato, e un volto affascinante e per certi verti misterioso la rende una donna bellissima. Fra gossip e spettacolo la Sulejmani si è imposta nel mondo dei social, e alla sua community arrivano scatti incredibili, sempre pronti a trasformarsi in commenti e like.

Nell’ultimo la modella e influncer ha però esagerato, mostrandosi sul letto in intimo e soprattutto regalando una posa che in pochi minuti le ha regalato una valanga di commenti d’apprezzamento.

Erjona Sulejmani incanta tutti: lo scatto è bollente

Modella, infliencer, soprattutto splendida mamma. Erjona Sulejmani si divide fra lavoro, impegni familiari e vacanza. Lo fa raccontando tutti gli aspetti della sua vita ad una community da 315 mila followers, letteralmente travolta dai suoi incredibili scatti. Fra momenti di relax in luoghi da sogno, in cui si mostra con bikini minimal in tutto il suo splendore, e abiti da sogno che esaltano le sue forme giunoniche, la sua pagina si trasforma spesso in un contenitore di immagini da sogno.

L’ultima però ha messo in mostra qualcosa in più. La Sulejmani, su un letto accanto ad una piscina, si mostra di spalle. Il reggiseno non c’è, e l’intimo molto minimal regala ai fans una istantanea che non passa di certo inosservata.

Il tutto si traduce in circa 200 commenti in tante lingue, e questo fattore testimonia quanto il suo seguito sia importante. Il resto arriva nelle storie. Sguardi accattivanti, una camminata da diva, altre immagini da restare a bocca aperta. Un successo unico per una donna bellissima, all’apparenza misteriosa, ma pronta a svelarsi ai fan con un fascino esplosivo sempre pronto a garantirle un seguito assicurato.