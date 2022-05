Soleil, costume all’aria: rimane solo col perizoma, troppo per i fan

Se non ha esagerato in questa occasione allora davvero non sappiamo più cosa pensare. Non vi preoccupate e potete stare tranquilli: si tratta di una strepitosa notizia per tutti coloro che seguono con interesse ed adorano Soleil Anastasia

Sorge. Come hanno ben capito i suoi follower l’ex partecipante all’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’, in questo momento, si trova sull’isola di Ibiza in compagnia del suo fidanzato e di alcuni amici. Qualche giorno di puro relax prima di ritornare al lavoro nel nostro paese. L’ultimo scatto che ci ha regalato ci ha lasciato completamente senza parole e con la bocca aperta. Se davvero non ci credete allora vi sfidiamo a guardare il tutto FOTO

Soleil Sorge fa rimanere tutto sotto shock

La reazione non potrebbe essere che questa. Immaginate di mettervi comodi sul vostro divano o letto, decidete di prendere il vostro cellulare e per rilassarvi aprire l’app di Instagram. Dopo pochi secondi vedete apparire l’immagine della 27enne che ha in aria il pezzo superiore del costume e rimane solamente con il perizoma. Come vi comportereste? Noi siamo rimasti decisamente senza parole e siamo rimasti per un bel po’ di tempo con la bocca aperta. Lo stesso sarà successo a moltissimi dei suoi fan che davvero si aspettavano di tutto, ma tranne una opera d’arte del genere. Basta andare a leggere i commenti che sta continuando a ricevere da parte dei suoi follower. Da un semplicissimo (e mai banale) “Sei bellissima” a “che fisico mozzafiato“. Ed è proprio su quest’ultima cosa che ci vogliamo soffermare: davvero non notiamo nessuna imperfezione né difetto. Soleil si mantiene davvero in ottima forma, una vera e propria gioia per i nostri occhi. Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando allora mettetevi comodi che lo spettacolo sta per iniziare.

Costume all’aria e solo in perizoma: fan a bocca aperta – FOTO

Nella didascalia ci tiene a ringraziare e mostrare i nomi della collezione di costumi che indossa. Gli occhi, però, sono decisamente rivolti su altro. Da come avete ben potuto notare è completamente nuda, solamente il perizoma copre il resto del corpo da favola. Gambe semplicemente strepitose per l’opinionista de ‘La Pupa e il Secchione’. Fisico curato in ogni minimo dettaglio. Una immagine che sta raccogliendo una quantità di “like” davvero importante. Numeri che stanno aumentando ora dopo ora: un grande successo per lei.