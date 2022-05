Elisa De Panicis, tuta troppo aderente e scollata: allenamento piccante

L’allenamento è il suo segreto, il fascino la rende amatissima: Elisa De Panicis è pazzesca sui social.

Elisa De Panicis non si ferma mai. La sua popolarità è in grande crescita, e il segreto non è solo da ricercare nel suo fascino, ma in tanti lavori che l’hanno resa celebre in Italia e all’estero.

Ballerina, showgirl, influencer, modella. La sua carriera l’ha portata in Spagna, dove ha preso parte a molti reality show incassando consensi e un tributo importante dal parte del pubblico, che si è fiondato poi sulla sua pagina Instagram. La consacrazione però è arrivata in Italia. Il Grande Fratello vip ha fatto emergere un carattere fortissimo, la capacità di reagire alle dinamiche della casa con intelligenza, e poi soprattutto un fisico e un volto che non potevano passare inosservati.

Il tutto si è tradotto nelle chiamate dal mondo della moda, in un vortice di consensi che l’hanno portata ad incassare numeri clamorosi su una pagina social. Questo dato ha alimentato anche le proposte di lavoro, che arrivano a valanga.

Elisa De Panicis: fascino esplosivo sui social

C’è un po’ di tutto sulla pagina social di Elisa De Panicis. I suoi lavori, i balli sfrenati in discoteca con abiti trasparenti, le foto che mettono i risalto un fisico esplosivo e una sensualità pazzesca. Anche nei momenti di relax, in bikini al mare o in palestra, la De Panicis mostra tutto ai fan.

L’ultimo scatto ha infatti incassato una quantità incredibile di reazioni, e oltre alle forme fisiche della influencer, emerge il segreto di una silhouette curata nei minimi dettagli.

La tuta scelta per l’allenamento è aderente e mette in risalto le forme uniche di una star del web, capace di trasformarsi in imprenditrice digitale e di attrarre sulla sua pagina quasi un milione e mezzo di followers. Il sorriso magnetico fa il resto e aggancia i commenti che le testimoniano ammirazione e continuo complimenti.

Fra bikini, tute strette, balli e pose da diva, Elisa De Panicis non smette mai di stupire, e il pubblico gradisce, scrivendole che è ormai una delle donne più incantevoli sui social network.