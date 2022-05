Guendalina: costume ‘naturale’ che non copre quasi nulla – FOTO

Guendalina Tavassi non finisce mai di incantare all'”Isola dei Famosi”. La modella e influencer è una delle assolute protagoniste del reality in onda su Canale 5 e che si sta svolgendo in Honduras. Nonostante non sia partita dal giorno 1 del “gioco”, ha saputo, a poco a poco, costruirsi un importante consenso da parte del pubblico.

Guendalina Tavassi non smette di essere la vera sorpresa de l“Isola dei famosi“. L’influencer è sempre più al centro dell’attenzione del reailty. Tra discussioni e prove, la romana riesce sempre a ritagliarsi uno spazio di una certa importanza in quella che, senza alcun dubbio, è l’edizione più lunga dell'”Isola dei Famosi”. In tanti la supportano come è possibile leggere nei commenti del suo attivissimo e seguitissimo profilo Instagram.

Guendalina, battibecco con il fratello: “Sono delusa da te!”

I telespettatori più assidui de “L’isola dei Famosi” e, più in generale, dei reality, sanno che il “pepe” di questi programmi è rappresentato dalle tante discussioni che vengono a “crearsi” nel corso delle puntate o delle fasce giornaliere. Anche questa edizione del reality trasmesso dall’Honduras ha visto e sta continuando a vedere diverse discussioni. Non ultima quella che ha come protagonisti i fratelli Tavassi. I due, arrivati in coppia con 11 giorni di ritardo, ora stanno giocando separatamente come, del resto, tutti i naufraghi giunti sull’isola centro americana accoppiati. In una delle ultime prove, Guendalina Tavassi è stata chiamata a giudicare gli altri naufraghi per poter ottenere una ricompensa. Il giudizio nei confronti del fratello Edoardo è stato mio duro. “Sono molto deluso da te. Stai sempre disteso. Queste le pare che la Tavassi ha indirizzato al fratello.

Guendalina Tavassi, il costume sbalordisce i fan!

Da quando è approdata sull’isola, Guendalina ha sempre preferito indossare sempre un costume da bagno. In particolare, l’influencer romana ha sempre optato per un bikini di colore verde che si ispira alle foglie di fico. Il costume, infatti, presenta le classiche nervature che si possono notare sulle foglie, dando vita ad un effetto molto particolare. Pare, infatti, che chi lo indossi non vesta un bikini, ma bensì delle foglie. Forse è stata questa la prima impressione che il costume ha suscitato nei telespettatori quando l’hanno visto, per la prima volta, indossato dalla Tavassi. L’influecer, nell’ultimo post pubblicato su Instagram, si trova disposta su un lato della foto. La modella romana assume una posa accovacciata che accentua di molto la sinuosità delle sue curve.