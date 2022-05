Zaniolo colpo dell’estate: via da Roma, una big italiana ha sorpassato tutti

Zaniolo potrebbe diventare il vero colpo dell’estate. Il pupillo della Roma, infatti, potrebbe cambiare casacca nel corso della prossima sessione estiva. Una big di Serie A, infatti, pare voler far sul serio per il centrocampista. Offerta record in vista?

Niccolò Zaniolo potrebbe essere a tutti gli effetti uno dei prezzi pregiati del prossimo mercato estivo. Il giocatore della Roma, infatti, potrebbe finire al centro di una durissima ed infiammata asta di mercato che, a tutti gli effetti, potrebbe coinvolgere molte grandi squadre del vecchio continente. Ad ogni modo, però, Zaniolo resta concentrato sulla finale di Conference League che può rappresentare un modo per riscattare una stagione della Roma non proprio brillantissima.

Zaniolo, la stagione del riscatto

Lo scorso anno, a causa della rottura del legamento crociato della gamba destra, Niccolò Zaniolo fu costretto a saltare, in toto, tutta la stagione. Una punizione molto severa per uno dei talenti migliori del campionato italiano. Il giocatore, però, non si è fatto prendere dallo sconforto, anzi, è riuscito a trovare nuovi stimoli per farsi trovare pronto in occasione della stagione che lo avrebbe visto alle dipendenze di un allenatore del calibro di Josè Mourinho. Non è un caso che in questa stagione è sceso in campo in tutte le competizioni che ha disputato la Roma. Il centrocampista di scuola Inter ha messo insieme 40 presenze, annoverando, inoltre, 7 gol e 8 assist. Numeri che permettono di poter affermare che questa è stata, a tutti gli effetti, la stagione del riscatto per il giocatore giallorosso. Molti dei gol realizzati in questa annata si sono rivelati decisivi, come la tripletta realizzata nel quarto di finale di ritorno con il Bodo/Glimt. Le tre reti, in effetti, hanno consentito alla Roma di superare il turno. Un momento decisivo nella stagione, visto che poi la squadra di Mourinho è arrivata fino in finale.

Niccolò Zaniolo, il Milan ci pensa seriamente

Proprio alla luce di questi numeri, Niccolò Zaniolo sta muovendo l’interesse di molti club europei. Tra questi ci sino anche club di Serie A, uno su tutti il Milan. La compagine rossonera potrebbe puntare sul giocatore in forza alla Roma, qualora, il prossimo 22 Maggio, dovesse forgiarsi dello Scudetto. Si tratterebbe, dunque, di un regalo che la dirigenza farebbe a se stessa e, soprattutto a Stefano Pioli che dovrà fronteggiare diversi addii nel corso della prossima sessione di calciomercato. Proprio il centrocampo potrebbe essere interessato da diverse uscite. L’approdo in rossonero di Zaniolo, potrebbe, porre le fondamenta per una mediana milanista ancora più forte.