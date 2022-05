Ludovica Pagani, costume inesistente e tutte le forme in vista

C’è chi sta aspettando con ansia l’arrivo dell’estate e chi mente. E’ cos’, è completamente inutile che fate i finti tonti. Nonostante siamo ancora in primavera iniziano ad uscire le prime foto delle nostre vip in costume. Tra queste spuntano

quelle di Ludovica Pagani che ha deciso di mandare completamente in tilt il social network Instagram. Lo ha fatto nel migliore dei modi pubblicando una immagine, a mare, che non ha bisogno di essere commentata ma solamente essere vista con molta attenzione. L’unica cosa che servono in questi casi non sono le parole, ma gli occhi. L’unico strumento in grado di poter ammirare la sua infinita bellezza, guardare per credere il suo ultimo capolavoro.

Ludovica Pagani non smette mai di stupirci

Oramai è una vera e propria sfida, ma alla fine vince sempre lei. Ludovica Pagani continua sempre a stupirci e a regalare nuove emozioni. Non si tratta affatto della prima volta che si verificano cose del genere, ma possiamo confermare che in questa occasione si è davvero superata. Lo ha fatto in grande stile e soprattutto nel mondo in cui piace a noi. In che senso? Ovviamente indossando un costume e approfittando di una bellissima giornata di mare. Proprio come stanno facendo alcune sue colleghe fino ad ora, la classe ’95 ha voluto anticipare i tempi. Nonostante siamo ancora in primavera, la nota influencer decide di indossare un costume che sembra quasi inesistente. Color bianco, ma sembra quasi che non ci sia. Se non credete a quello che vi stiamo dicendo allora vi consigliamo di restare qui con noi per vedere chi ha ragione. Inutile anche ribadire la quantità di like che sta ricevendo la sua ultima opera d’arte che veramente merita di essere vista e rivista più volte. Non è assolutamente da escludere che una parte dei suoi follower lo stia facendo da quando ha deciso di pubblicare il post. Adesso, però, basta con le parole visto che è arrivato il momento che stavate aspettando tutti quanti voi.

Ludovica Pagani, il costume dov’è? Regna la sensualità – FOTO

Una bandana celeste per ripararsi dal sole, un costume così mini che sembra stia quasi per scomparire ed un fisico che definire perfetto è assolutamente troppo poco. Questo è il menù che ci offre la nostra Ludovica che ama sorprendere i suoi follower. Una immagine che sta raccogliendo una quantità infinita di cuoricini. D’altronde si sapeva che sarebbe andata a finire così.