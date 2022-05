Matilde Brandi è rovente, in costume le gambe sono da urlo

Una Matilde Brandi così, molto probabilmente, non l’avete mai vista: con indosso un costume al limite del rovente, delle gambe che sono semplicemente da urlo contornato da dei tacchi rosa che farebbero mancare il fiato a chiunque

Tutto questo in un’unica e semplice foto. Anche in questa occasione la showgirl italiana ha voluto accontentare le richieste da parte dei suoi follower che non stavano aspettando altro. Probabilmente si aspettavano qualcosa in meno, ed invece fuori è uscito un vero e proprio capolavoro che ha mandato completamente in tilt il social network Instagram. Non abbiamo davvero più parole per descrivere la sua sensualità: guardare per credere – FOTO

Matilde Brandi semplicemente da urlo: forme impressionanti

La carta di identità dice che sono solamente 53 di anni, ma sappiamo benissimo che ne dimostra almeno una trentina in meno. Per lei il tempo sembra non essere mai passato, continua sempre ad emozionarci. Ovviamente stiamo parlando di Matilde Brandi che si conferma essere ancora una delle donne più sensuali del nostro paese. Dopo un periodo di buio ecco che arriva l’apparizione alla quinta edizione del ‘Grande Fratello Vip‘. Nella casa più spiata d’Italia ha dato del filo da torcere ai concorrenti ed è quasi arrivata alla vittoria. Poco importa se non è riuscita ad aggiudicarsi il montepremi, quello che le interessa particolarmente è l’aver conquistato la stima e la fiducia da parte del pubblico italiano. Specialmente da parte dei maschietti che, proprio da quel momento, non hanno voluto perdere molto tempo ed hanno iniziato a seguirla su Instagram e sono ritornati indietro sul suo profilo. Motivo? Per cercare la sua prima foto pubblicate per poter lasciare il loro “mi piace”. Ci hanno messo davvero una eternità visto che la nativa di Roma è molto attiva sui social. Lo dimostra l’ultima foto che ha postato e che sta raccogliendo un successo davvero incredibile.

Tacchi da urlo e gambe sempre più sensuali: semplicemente Matilde – FOTO

Da dove vogliamo iniziare? Ovviamente dal basso. Tacchi color rosa, quasi dodici centimetri, che la rendono ancora più sexy. Gambe ben curate e chilometriche: sembrano davvero che non finiscano mai. Quella destra è stata alzata volutamente per rendere il tutto ancora più sensuale e ci è riuscita alla grande. Un costume da bagno semplicemente da favola e che mette in evidenza le sue straordinarie forme. Mano destra dietro la sua testa e lo sguardo che fissa l’obiettivo della fotocamera. Chapeau per lei.