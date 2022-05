Pellegri, niente ritorno in Francia: sarà ancora Serie A, accordo a un passo

Il ritorno in Italia di Pietro Pellegri non si è rivelato per nulla fortunato. Ricordiamo che il calciatore, poco prima dell’inizio della stagione, aveva iniziato a vestire la maglia del Milan. Con i rossoneri non si è mai imposto e non è mai

riuscito ad entrare nei meccanismi di gioco da parte del tecnico Stefano Pioli che lo relegava sempre in panchina. Poche le apparizioni anche in campo, soprattutto per il fatto che il classe 2001 ha subito l’ennesimo infortunio che lo ha condizionato non poco. Una volta arrivato il mese di gennaio ha capito che lo spazio con il club era più che ridotto ed ha deciso di sposare la causa del Torino, dove ad accoglierlo a braccia aperte c’era il papà.

Pellegri, difficile il riscatto del Torino

Da quando Ivan Juric ha sposato la causa granata ha voluto prima con sé il papà del calciatore come team manager, poi a gennaio ha spinto per avere il figlio che conosce molto bene. Tanto è vero che è stato proprio lui a farlo esordire in Serie A e a segnare i primo gol importanti. In questa stagione, però, sono solamente 6 le apparizioni con i rossoneri e nessuna rete. Non è questa la cosa più importante visto che insieme ha accumulato solamente 127 minuti, quindi è come se non avesse concluso neanche due partite per intero. A gennaio ha preferito cambiare aria e trasferirsi in Piemonte dove il manager croato ha sempre creduto nelle sue qualità. Con il Torino invece le presenze sono 8 ma un gol, ancora una volta contro la Lazio la sua vittima e squadra preferita. A breve, però, si faranno i conti. Ricordiamo che il cartellino è di proprietà del Monaco che vuole anche mandarlo via, ma in maniera definitiva e senza più prestiti. Una opzione che al Torino non piace ed è per questo motivo che si pensano ad altre soluzioni per il centravanti.

Nuova avventura in Serie A per l’attaccante?

La volontà del ragazzo è quella di continuare in Serie A dopo l’esperienza all’estero. La possibilità più concreta potrebbe essere quella che porta al Bologna, dove farebbe rifiatare un certo Marko Arnautovic, autore di una grandissima stagione. A Mihajlovic ed alla dirigenza felsinea non dispiacerebbe affatto puntare su di lui. Anche se l’ipotesi del riscatto del Torino non è proprio da scartare del tutto. In quel caso prenderebbe il posto di Musa Barrow, pronto a partire.