Belen Rodriguez, selfie ipnotico: l’occhio cade proprio lì

Belen Rodriguez ci regala, anche in questa occasione, una immagine a dir poco bollente. Anzi, bollentissimo. Non si tratta affatto del primo scatto che la nativa di Buenos Aires fa vedere in costume, ma quella pubblicata nelle ultime ore ha

catturato notevolmente la nostra attenzione. Non potrebbe essere altrimenti. Se non vi è chiaro e soprattutto non avete visto il suo ultimo post non dovete assolutamente preoccuparvi visto che siete capitati nel posto giusto al momento giusto. Lo spettacolo offerto dalla 36enne vale il prezzo dei biglietto. I follower hanno risposto subito ‘presente’. In che modo? Con una pioggia di “like” e commenti di approvazione per lei – FOTO

Belen Rodriguez, manca sempre poco all’estate

Anche la showgirl argentina sta contando i giorni per poter andare in vacanza. Solamente nelle prossime settimane scopriremo la meta che sceglierà la conduttrice del programma ‘Le Iene‘. Oramai il nostro è diventato un appuntamento fisso con Italia Uno: non vediamo l’ora che arrivi il mercoledì per poterla vedere nel piccolo schermo. Belen ha il magico potere di metterci tutti ko, anche con uno semplice sguardo. Non è la prima volta che si verifica una cosa del genere e sicuramente non sarà l’ultimo. Nell’ultimo post che ha pubblicato si capisce chiaramente una cosa: non vede l’ora che arrivi l’estate per potersi godere la spiaggia ed il mare. Di conseguenza, noi, siamo in attesa di vedere altre sue nuove e deliziose foto. Quella che vi faremo vedere a breve merita davvero tanto: vale il prezzo del biglietto, a dir poco favolosa. Il selfie è semplicemente bollente, guardare per credere.

Belen Rodriguez, il suo selfie è mozzafiato – FOTO

L’occhio dei fan non piò che cadere proprio lì. In molti, quasi sicuramente, avranno applicato sicuramente lo zoom che in questi casi è necessario. Lo sguardo è ipnotico: a noi manca decisamente il fiato ogni volta che la guardiamo. Anche perché è sempre così, non esiste una reazione diversa. Quel filo di trucco che non deve mai mancare in queste occasioni, il costume multicolore che mette in evidenza le sue straordinarie forme.

Un lato ‘A’ decisamente troppo importante, un fisico (anche se si vede solamente mezzobusto) merita davvero tanto ed uno sguardo che ti lascia davvero senza parole. In attesa di altre nuove foto, noi ci godiamo questo vero e proprio spettacolo che l’argentina continua a regalarci. Alla prossima avventura.