Jovana Djordjevic, selfie piccante: scollatura esagerata

Jovana Djordjevic ci delizia con una nuova foto che ha pubblicato sul suo account ufficiale Instagram. Anche in questa occasione i suoi follower sono rimasti decisamente a bocca aperta. Il selfie che ci propone è davvero piccante

Non è finita qui visto che la scollatura che ci offre è ai limiti dell’illegale. Non è assolutamente da escludere il fatto che, dopo aver visto questa immagine, molti di voi inizieranno ad avere alcuni problemi. Quali? Giramenti di testa e mancanza di fiato. Non vi preoccupate che è del tutto normale quando si parla della straordinaria bellezza della modella serba che sa sempre come deliziare i suoi fan. Guardare per credere – FOTO

Jovana Djordjevic ci manda ancora al tappeto

Probabilmente saremo ripetitivi e diremo le stesse cose, ma non ci importa assolutamente: quando si parla di Jovana Djordjevic tutto deve essere messo in secondo piano. La modella serba continua a regalare spettacolo sui social network. Lo ha fatto, anche se per poche settimane, nell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. In molti non la conoscevano e dopo aver effettuato qualche ricerca su Google la loro vita è decisamente cambiata. Non una novità per i tifosi della Lazio e del Chievo Verona che l’hanno conosciuta e soprattutto apprezzata. Per quale motivo? Il compagno, l’ex calciatore Filip, ha vestito le maglie delle due squadre nella massima serie. Tornando alla modella: dopo essersi dovuta ritirare dal game per un problema medico (nulla di grave ma che non le permetteva di proseguire la sua avventura) è ritornata nel nostro paese e si è messa subito in moto sui social. I risultati sono a dir poco entusiasmanti. Proprio come il suo ultimo post pubblicato e che merita di essere visto con molta attenzione.

Jovana Djordjevic, scollatura ai limiti dell’illegale – FOTO

Direttamente dal bagno della sua abitazione la classe ’91 ci regala un selfie a dir poco fantastico. Il look è decisamente primaverile: una gonna di jeans che le arriva fin sopra le ginocchia, con una cintura piena di bottoni attorno alla vita, una maglia così aderente che mette in bella evidenza le sue straordinarie forme e soprattutto il lato ‘A’ che non ha bisogno di essere commentato. Una scollatura così non si vede quasi mai. Quel sorriso a 32 denti che ci manda, ogni volta, al tappeto è una delle sue armi seducenti. Cos’altro bisogna aggiungere? Nulla, semplicemente uno spettacolo.