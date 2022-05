Ha salutato Bologna ma resta in Serie A, colpo Orsolini

Nonostante non sia sceso in campo nel corso dell’ultima partita di campionato con il suo Bologna, Riccardo Orsolini lascerà i felsinei alla fine di questa stagione. L’esterno d’attacco è entrato nel mirino di una società italiana pronta a fare follie

per averlo a disposizione la prossima stagione. Lo vuole proprio il (possibile futuro) tecnico che ha visto in lui il giusto erede del calciatore che sta per vare le valigie. Una brutta tegola per Sinisa Mihajlovic. Anche il serbo, però, non è così sicuro di restare dopo le ultime dichiarazioni rilasciate poco dopo la fine della partita ai microfoni di ‘Dazn’. Tornando ad Orsolini, però, pare che le cose siano fatte: accordo ad un passo e addio ai rossoblù.

Bologna, Orsolini medita l’addio: nel futuro c’è ancora la A

Nel corso dell’ultima giornata di campionato, che il Bologna ha disputato contro il Genoa allo stadio ‘Marassi‘, è arrivata una vittoria che fa ben sperare in ottica futura. Motivo? Il tecnico Mihajlovic ha fatto giocare ed esordire alcuni giovani che promettono davvero bene. Non solo: si è tolto la soddisfazione anche di vincere, per una rete a zero, contro il già retrocesso ‘Grifone’.

L’ottima notizia arriva anche dalla rete di Musa Barrow che, dopo un periodo in cui non riusciva a trovare la rete, ha messo il pallone nel sacco per lo 0-1 definitivo. Gioia grande per il Bologna che è riuscito a conquistare una salvezza con alcuni turni di anticipo, anche se nelle ultime partite si sono un po’ complicati la vita. Lo stesso serbo se ne è reso conto e lo ha detto ai microfoni di ‘Dazn‘ nel post partita.

Il manager non è così sicuro di restare, stesso discorso vale anche per il calciatore inquadrato in foto. Stiamo parlando di Riccardo Orsolini che ha molto mercato ed è vicino a lasciare il club, Anche se, a quanto pare, si trasferirà solamente di pochi chilometri visto che la squadra che lo cerca (ed è molto interessata a lui) non dista molto.

Bologna, Orsolini con le valigie

La squadra maggiormente interessata al suo acquisto è il Sassuolo. Il tecnico dei neroverdi, Alessio Dionisi, lo vede come il giusto erede di Domenico Berardi. L’esterno d’attacco della nazionale è pronto ad effettuare il grande salto di qualità: per lui si parla di Napoli e addirittura Premier League. Per l’ex Ascoli ed Atalanta, invece, arriva uno step in più per la sua carriera calcistica.