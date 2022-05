Carolina Stramare in barca col costume minuscolo: tutto in mostra

Anche Carolina Stramare non vede l’ora che l’estate venga quanto prima. Il motivo è molto chiaro: far vedere a tutti la sua collezione di bikini. Per l’ex Miss Italia, come ci ha tenuto a precisare anche nella descrizione del suo post, si tratta

del suo primo bagno. In realtà non sappiamo se ha avuto il coraggio di tuffarsi o meno a mare, ma la cosa certa è che ci ha regalato un momento di altissima gioia. Come? Ovviamente con una foto a dir poco bollente che ha entusiasmato tutti i suoi follower. Proprio questi ultimi non hanno potuto fare altro che lasciare un bel “like” ed anche un commento di approvazione per una delle donne più attraenti del nostro paese e non solo.

Carolina Stramare, l’assaggio pre-estate è servito

Anche Carolina Stramare si aggiunge alla lista di coloro che hanno deciso di godersi un weekend e di trascorrerlo in compagnia di amici. In che modo? Ovviamente a mare. In questa occasione hanno deciso di prendere una barca e di passare una bellissima giornata. In molti le hanno chiesto dove si trovasse, ma la risposta non è arrivata. Anche perché non lo ha specificato né nel post e nemmeno nelle ‘storie’ che ha condiviso nelle ultime ore. Nel frattempo, però, la classe ’99 mostra un fisico a dir poco eccezionale. Se aveva intenzione di mettersi in competizione per la “prova costume” il risultato è stato già assegnato: ha superato il tutto senza alcun tipo di problema. Nonostante manchino ancora poche settimane all’arrivo dell’estate, la 24enne ci ha dato un piccolo assaggio di quello che sarà. In attesa di capire come trascorrerà questi giorni, vi facciamo vedere il suo capolavoro che sta riscontrando grandissimo successo sui social. Basti pensare che tra i commenti spunta anche quello di un utente che recita così: “Volevo guardare il mare, ma mi sono focalizzato sul soggetto”. Ed è esattamente così.

Carolina Stramare, sulla barca è bollente: fisico eccezionale – FOTO

Un fisico a dir poco eccezionale. Saremo ripetitivi ma è l’assoluta verità. Davvero non abbiamo più parole per descrivere il tutto. Quando si parla di lei siamo davvero su un’altra dimensione. Da quando l’abbiamo vista, per la prima volta, sul piccolo schermo la nostra vita è decisamente cambiata. Ovviamente in positivo, ci mancherebbe altro. In attesa dell’estate godiamoci questo capolavoro che la nativa di Genova ci ha offerto.