Cristina Buccino, il costume quasi non esiste: caldissima visione totale

Cristina Buccino non vede l’ora che la sua estate inizi, anche se dal suo profilo ufficiale Instagram sono in arrivo delle foto davvero entusiasmanti che sembrano tipo un “assaggio” di quello che vedremo in questa estate. Il titolo non è

assolutamente ingannevole, quindi non preoccupatevi minimamente. Il costume che indossa è del tutto minuscolo e sembra quasi che non lo abbia addosso. Nonostante siamo ancora in primavera, la bellissima modella fa vedere a tutti il suo straordinario fisico che non ha nulla di negativo. Anzi, va decisamente oltre la perfezione, se pensate che stiamo esagerando allora vi sfidiamo a guardare con attenzione il suo ultimo capolavoro – FOTO

Cristina Buccino, un piccolo assaggio di estate

Se siete davvero dei suoi fan e non vi siete persi neanche un suo aggiornamento social sapete benissimo che, in questo momento, Cristina Buccino si trova in Croazia. Precisamente nel ‘Rixos Premium Dubrovnik‘. La nativa di Castrovillari fa vedere a tutti il suo straordinario fisico. Davvero eccezionale, non bisogna aggiungere altro. La prova costume l’ha decisamente superata, su questo non ci sono particolari dubbi. Lo dimostra proprio la sua ultima opera d’arte che merita di essere vista con molta attenzione. La 36enne non smette mai di sorprendere. Dopo aver pubblicato il post una pioggia di “like” ha invaso il suo account ufficiale Instagram. Tantissimi i commenti di approvazione da parte delle sue colleghe e soprattutto dei suoi follower che sono rimasti, ancora una volta, a bocca aperta. Il costume che indossa è decisamente mini e sembra quasi che stia per sparire. Stesa sul lettino mentre si gode una fantastica giornata di sole: è proprio quello che ci vuole. Adesso siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando: mettetevi comodi che lo spettacolo sta per iniziare.

Cristina Buccino, costume inesistente: forme mozzafiato – FOTO

Come volevasi dimostrare avevamo ragione noi. Il suo costume non riesce a contenere le sue straordinarie forme, in particolar modo il suo lato ‘A’. Non vi preoccupate: in questi casi lo “zoom” è assolutamente obbligatorio e merita di essere fatto. Ancora qualche giorno di relax prima di tornare in Italia per lavoro. Un piccolo assaggio di questa estate che attenderemo con ansia a vivere con le sue foto che promettono tanto spettacolo. Il fisico è decisamente spettacolare, così come le sue infinite gambe che meriterebbero un articolo a parte. Una garanzia la nostra Cristina.