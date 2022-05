Diletta Leotta, schiena completamente scoperta: uno spettacolo bollente

Diletta Leotta, la sua schiena è decisamente scoperta e al limite del bollente: ci riferiamo soprattutto alle sue fantastiche curve. Gli abbonati di ‘Dazn’ sono molto tristi per un semplice motivo. Quale? Perché vedranno in televisione, per l’ultima

volta in questa stagione, la bellissima giornalista in diretta dal bordocampo degli stati più importanti italiani della Serie A. Anche se questa tristezza durerà pochissimo visto che la catanese non abbandonerà mai i suoi fan visto che sui social network è sempre molto attiva. Lo dimostra chiaramente il suo ultimo post pubblicato poche ore fa dove lo spettacolo è decisamente bollente. Le curve fanno impazzire: guardare per credere – FOTO

Diletta Leotta, scatto bollente: in compagnia di un amico

Probabilmente questa è l’ultima foto postata da Diletta Leotta poco prima della fine del campionato. State tranquilli che subito dopo ne pubblicherà sicuramente altre. Anche in questa occasione la classe ’91 non ha deluso assolutamente le aspettative. E’ sempre molto attiva sui social network. Tra ‘stories’, video e soprattutto immagini tiene “impegnati” i suoi follower che aspettano con ansia che pubblichi sempre qualcosa di nuovo. Quel qualcosa arriva sempre e lo spettacolo è più che assicurato. Lo dimostra proprio l’ultima immagine scattata direttamente dalla sua abitazione milanese. Anche se è in buona compagnia. Di chi? Di un amico, non iniziate a fare i gelosi mi raccomando. Proprio con lui ha voluto scattare una serie di foto che sta raccogliendo moltissimi consensi da parte dei follower, specialmente quelli femminili a suon di “like” e commenti di approvazione. Ovviamente abbiamo notevolmente alzato la vostra curiosità. Non temete che tra pochissime righe anche voi vedrete il suo ultimo capolavoro. Già, merita di essere chiamato tale perché il suo look è decisamente accattivante.

Diletta Leotta in compagnia del suo ‘Lillo’: look bollente – FOTO

Adesso vi siete un po’ più tranquillizzati? Ovviamente ci stavamo riferendo al suo cane “Lillo“. Tanto è vero che nella didascalia ci ha tenuto a fare una battuta che è diventata famosissima nella prima edizione di ‘Lol‘, programma che va in onda ogni anno su Amazon.

Non ce ne voglia assolutamente il cane, ma la concentrazione dei maschietti è decisamente rivolta verso altro, ovvero sul suo look che definire solamente “accattivante” è molto riduttivo. Schiena decisamente scoperta, lato ‘B’ curato in ogni minimo dettaglio e forme fin troppo spettacolari. Sguardo sempre intenso e occhi che fissano l’obiettivo della telecamera, proprio come se stesse guardando noi.