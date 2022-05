Elisa De Panicis, tutto troppo aderente: forme roventi in vista

Elisa De Panicis non smette di ammaliare i suoi fan. L’ecclettica influencer incanta con il suo video scatto pubblicato su Instagram. Le temperature si fanno roventi a giudicare da quanto gli utenti hanno scritto nei commenti. Sono diversi i messaggi di apprezzamento leggibili sotto al post.

Ormai è diventata una vera e propria “musa“. Si parla, ovviamente, di Elisa De Panicis. La modella è nota ovunque. L’ecclettica influnecer lombarda, infatti, ha fatto breccia anche all’estero e non si è limitata alla Spagna, paese nel quale ha preso parte a diversi format televisivi. Gran parte del seguito della De Panicis lo si può trovare su Instagram. Sulla nota piattaforma, infatti, i followers giungono da diverse parti del mondo. Indubbiamente, gran parte del “pubblico” è italiano.

Una vita incredibile

Elisa De Panicis potrebbe raccontare la propria vita in un libro. Di materiale ce ne sarebbe. Basti pensare che ha fatto spesso la spola tra Italia e Spagna. Ne due paesi, infatti, la modella e influencer ha preso parte a diversi programmi televisivi e a diversi reality. Non a caso, l’ultima fatica televisiva è il “Grande Fratello VIP” risalente al 2020. Successivamente, lascia la TV per dedicarsi alla sua passione più grande: la musica. Non è un caso che atra la fine del 2021 e l’inizio del 2022, la De Panicis ha pubblicato due canzoni. Entrambi i pezzi sono stati incisi in lingua spagnola e sono stati pubblicati su tutte le piattaforme digitali e accompagnate da un videoclip. I due filmati hanno avuto delle grandi visualizzazioni già poche ore dopo la pubblicazione. Una vita, dunque, molto impegnata e particolare e che ha visto la De Panicis avere anche una breve relazione con Cristiano Ronaldo. Il fatto risalirebbe al 2016.

Elisa De Panicis, la tuta aderente fa girare la testa

Quello che è certo, comunque, è il grande seguito che la De Panicis fa registrare su Instagram. La lombarda è una delle influencer più note in Italia. I suoi post collezionano diversi “like” e catturano molti commenti. Nell’ultimo post pubblicato, la modella è protagonista di un carosello composto da tre elementi, ovvero due foto ed un video. Nell’intero seti, la De Panicis indossa un outfit molto particolare. Infatti, sfoggia una tutina molto aderente, che lascia ben poco all’immaginazione, ed un cappellino con visiera. Nel video è possibile ammirare Elisa De Panicis mentre balla. Dai suoi “passi”, l’influencer, emana una sensualità incredibile.