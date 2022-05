Tacco vertiginoso e reggiseno in vista: Melissa Satta show

Melissa Satta delizia i suoi fan con l’ultima foto poco prima della fine del campionato di Serie A. Per questa stagione, infatti, sarà l’ultima volta che la vedremo attorno al tavolo del ‘Club’, programma che va in onda su ‘Sky’ ogni

volta che finisce il posticipo della giornata di campionato. Proprio in questa stagione abbiamo avuto modo di vederla in molte occasioni e soprattutto di ammirare i suoi straordinari look che meritano di essere visti con moltissima attenzione. In particolar modo la foto che ha appena postato sul suo profilo ufficiale Instagram non deve essere messa assolutamente da parte, ma osservata con tutto l’amore di questo mondo – FOTO

Melissa Satta, il “total black” le dona perfettamente – FOTO

In realtà tutti i colori di questo mondo le donano alla perfezione, ma come le sta il nero nessun altro colore. Decisamente uno spettacolo la nativa di Boston che non smette mai di stupire i propri follower. Lo ha fatto, ancora una volta, proprio nelle ultime ore con un look che definire solamente “accattivante” è abbastanza riduttivo. Un ultimo regalo per i suoi fan che non si sono persi neanche una puntata delle sue apparizioni insieme a giornalisti ed opinionisti sportivi. La sua presenza ha dato quel tocco sicuramente in più al programma che aveva bisogno di un volto femminile e lo ha trovato proprio grazie a lei. Non disperate assolutamente visto che, tra qualche settimana, la vedremo attiva sulle migliori spiagge italiane dove indosserà quei costumi che ci ha fatto conoscere fino ad ora e metterà in evidenza il suo straordinario fisico che è semplicemente straordinario. Adesso, però, siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando: mettetevi comodi che lo spettacolo offerto dalla 36enne sta per iniziare.

Melissa Satta, tacchi da urlo e vestito incontenibile: che forme – FOTO

Capelli raccolti, schiena scoperta e del reggiseno neanche l’ombra. Vestito lungo nero che mette in evidenza le sue straordinarie forme che non possono assolutamente passare inosservate. Tacchi semplicemente da urlo e lato ‘B’ davvero mozzafiato. Una pioggia di “like” più che meritatissima per la nostra ex velina di ‘Striscia la Notizia’. Questo è il menù che ci ha offerto la nostra Melissa a poche ore dalla sua entrata in scena negli studi del ‘Club’ dove si appresta ad emozionarci con delle nuove ed entusiasmanti foto. Rimanete sintonizzati con noi che i colpi di scena, in questi casi, non mancano mai.