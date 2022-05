Claudia Ruggeri si gode un momento di relax al mare e la foto in costume lascia i fan a bocca aperta.

Capelli bagnati, posa da sirena, un costume che mette in evidenza le sue forme splendide e molto apprezzate dai fan.

Claudia Ruggeri, prorompente “Miss” di Avanti un altro, regala un nuovo scatto da sogno ai fan, letteralmente folgorati dalla splendida showgirl. La sua bellezza non discute. Un fascino mediterraneo, le forme esplosive e uno sguardo accattivante la rendono amatissima, ma le sue doti davanti alle telecamere non passano inosservate.

Nel programma di Bonolis emerge una particolare propensione al mondo dello spettacolo, frutto anche di un sorriso bellissimo, di una dialettica importante, della capacità di reagire agli imprevisti e alle situazioni che il fortunato duo Bonolis-Laurenti crea in studio. Claudia Ruggeri è una donna di successo, che anche nello studio e nella danza ha raggiunto traguardi importanti, e ora si gode gli apprezzamenti dei suoi fan.

Claudia Ruggeri da urlo in costume: la foto inchioda allo schermo

Gli italiani la amano e non potevano non sottolineare un fisico esplosivo e la capacità di coinvolgere i concorrenti e i telespettarori. Claudia Ruggeri dopo tanta gavetta si è trasformata in una showgirl molto amata e sempre pronta a stupire davanti alle telecamere. Inevitabile per lei un boom di followers e commenti in una pagina social che è in continua crescita. Sono le foto ad alimentare la curiosità dei fan, e anche alcuni scatti con la collega e amica Laura Cremaschi.

Il risultato è in una community da un milione e 200mila followers, molto attiva e sempre pronta a commentare i contenuti postati. L’ultimo ha però incassato un boom di like. Claudia Ruggeri ha approfittato di una giornata di relax per godersi il caldo sole di questi giorni, ed ha raccontato tutto con una foto in costume.

Occhiali da sole, posa da diva e un costume che evidenzia le sue forme allenatissime, e ancora un altro scatto con un bikini molto colorato e generoso. Poi ancora contenuti nelle stories con abiti stretti, trasparenze e un invito alla puntata di Avanti un altro. Di sicuro in tanti seguiranno la trasmissione, non solo per il successo di un format ormai apprezzatissimo, ma anche in attesa del suo momento. Claudia Ruggeri sarà in studio, e di sicuro sorprenderà nuovamente con un sorriso unico e un fascino che l’ha resa una icona di sensualità per gli italiani.