Belen Rodriguez, top troppo corto: lato A esplosivo in vista

Belen Rodriguez alza la temperatura con uno scatto incredibile. La soubrette argentina ha fatto letteralmente impazzire i suoi fan con l’ultimo post pubblicato su Instagram. Numerose le reazioni pervenute sotto al post. Tantissimi i like e i commenti.

Belen Rodriguez non riesce mai a non far parlare di sè. La modella argentina ha regalato diversi spunti nelle ultime settimane grazie a Instagram e, soprattutto alle vicende di gossip che l’hanno vista come protagonista assoluta. A tenere banco, infatti, è il ritorno di fiamma dell’argentina con Stefano De Martino. La soubrette sudamericana e il ballerino e conduttore napoletano la storia sembra essersi ricucita e ripresa lì dove si era interrotta. La coppia, secondo le ultime interviste, ha in mente grandi progetti. Per il momento Belen va avanti con “Le Iene” e soprattutto con i propri post su Instagram.

Il ritorno di fiamma con Stefano De Martino

Tra Belen e Stefano De Martino è “riscoppiato” l’amore. La coppia è ritornata insieme diversi anni dopo la rottura. Qualche avvisaglia c’era stata tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022. De Martino e la Rodriguez hanno trascorso, infatti, alcuni giorni di vacanza insieme. La coppia era stata ritratta da alcuni giornali di gossip. Questo, ha poi innescato tanti rumors che, alla fine, sono stati confermati. Belen e Stefano sono tornati insieme. La coppia sembra avere delle intenzioni molto serie come è possibile leggere ed ascoltare dalle tante interviste che ha visto, in queste settimane, protagonista la coppia. Addirittura, in alcuni passaggi, i due hanno annunciato di avere voglia di mettere in cantiere un altro figlio.

Belen, il top non nasconde niente: scatto mozzafiato

Belen Rodriguez, comunque, al momento sembra essere molto concentrata su quello che è il presente. La sua carriera televisiva sta proseguendo alla grande grazie anche all’ottima esperienza fatta registrare a “Le Iene”. Il programma sta facendo registrare dei buoni dati di ascolto. Ad ogni modo, grande successo sta riscuotendo il profilo Instagram dell’argentina. Sono, infatti, oltre 10 milioni i fan che seguono la modella argentina sul noto social. I tantissimi post presenti sul feed e che vedono la Rodriguez protagonista sono sempre raggiunti da una copiosa mole di commenti ricchissimi di messaggi di apprezzamento e di complimenti mossi alla volta di Belen. La stessa cosa è accaduta con l’ultimo post pubblicato nel quale è possibile notare l’argentina protagonista di uno scatto in bianco e nero. La soubrette indossa un top di colore nero che mette in risalto le sue forme.