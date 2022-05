Elodie incendia Milano: sul palco gonna cortissima e top rovente

Elodie incendia la città di Milano con una performance e soprattutto un look decisamente da urlo. Basti pensare che sul palco si è esibita con una gonna troppo rota ed un top al limite del rovente. Anche in questa occasione i suoi

follower sono rimasti decisamente a bocca aperta. D’altronde le reazioni non potrebbero essere altrimenti visto che la nativa di Roma sa sempre come mandare fuori di testa i suoi fan. Direttamente da ‘Piazza del Duomo’ è andato in scena il concerto di ‘Radio Italia’ dove si sono esibiti tutti i migliori cantanti del nostro paese, il pubblico attendeva con ansia l’entrata in scena da parte sua che non ha deluso assolutamente le aspettative – FOTO

Elodie infiamma Milano: che classe

Possono stare assolutamente tranquilli visto che l’evento è andato in scena pochissimi giorni fa e non nella serata di domenica 22 maggio. Anche perché, in quella occasione, c’era un altro evento sportivo importante: ovvero quello dei festeggiamenti da parte dei tifosi del Milan che hanno vinto lo scudetto all’ultima giornata di campionato. Una vera e propria gioia indescrivibile per loro dopo undici anni di assenza. Una gioia anche per chi, però, ha visto la bellissima Elodie esibirsi proprio a Piazza del Duomo con un look che ha fatto rimanere senza fiato tutti i presenti. In particolar modo i maschietti. La romana ha intrattenuto il pubblico con il suo ultimo successo “Bagno a mezzanotte“. “Uno, due, tre alza” riecheggiava nella città milanese. Nessuno ha voluto mancare a questo appuntamento: in parte per sentire i loro artisti preferiti cantare dal vivo, dall’altra invece vedere esclusivamente lei che può essere definita tranquillamente la regina dei social network. Anche nelle ultime ore lo ha dimostrato chiaramente con delle foto che lasciano tutti senza parole. Guardare per credere.

Elodie, gonna troppo corta: il top è ai limiti dell’illegale – FOTO

Delle lunghissime trecce che le arrivano fin sotto il suo lato ‘B’, un top decisamente da infarto e che mette in evidenza buona parte del suo repertorio. Un fisico assolutamente perfetto ed una gonna troppo corta che mette in evidenza tutte le sue straordinarie forme. Non solo con le sue canzoni, Elodie ha infiammato Milano con il suo look a dir poco incantevole. Incredibile che, ogni volta che decide di “sconvolgerci” ci riesce sempre. Merito della sua straordinaria bravura e bellezza che la rendono una delle cantanti più brave del panorama musicale.