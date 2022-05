Rossella Fiamingo, tuta troppo stretta: tutto in vista – FOTO

Rossella Fiamingo regala a tutti i suoi fan uno scatto incredibile. Instagram è andata letteralmente in tilt successivamente alla pubblicazione del post. I fan della schermitrice, infatti, hanno preso d’assalto lo scatto. Pioggia di “like” e commenti.

Rossella Fiamingo è una delle atlete italiane maggiormente note. La siciliana è anche una delle schermitrici maggiormente titolate. Al netto dei tornei giovanili, la Fiamingo detiene 2 ori e 3 bronzi mondiali, 1 argento e 3 bronzi europei e poi 1 argento e 1 bronzo olimpici. Un palmares di tutto rispetto. Tra i tanti allenamenti e le tantissime gare, comunque, Rossella Fiamingo trova il tempo anche di aggiornare il proprio profilo Instagram pubblicando diversi scatti che non passano del tutto inosservati. Infatti, i post ricevono moltissimi consensi.

Sempre in compagnia di Diletta Leotta

Rosella Fiammingo è una delle migliori amiche di Diletta Leotta. L’atleta e la giornalista, infatti, trascorrono spesso del tempo insieme. Non è raro, tra l’altro, notarle in compagnia in diverse storie su Instagram. Come è capitato a fine Marzo, quando le due hanno trascorso alcuni giorni di vacanza a Dubai. Quelle giornate non passarono di certo inosservate. Infatti, tra i VIP che le due incontrarono in quel di Dubai c’era anche Marcell Jacobs. Il doppio oro olimpico di Tokyo 2020 è diventato subito protagonista delle storie della Leotta e della Fiamingo ed anche di alcuni siparietti simpatici che hanno fatto divertire i tanti followers che seguono le due siciliane. A proposito, anche Rosella Fiamingo vanta un seguito di una certa rilevanza. Sono, infatti, ben 303 mila i followers a seguire l’atleta azzurra. Una cifra davvero incredibile che, comunque, continua a lievitare con una certa costanza. Questo è merito dei tanti post che la Fiamingo pubblica sulla nota piattaforma.

Rosella Fiamingo, l’allenamento in spiaggia è da impazzire: la tuta è troppo aderente

Rossella Fiamingo riesce sempre a far parlare di sé con i suoi post su Instagram. Come già detto, l’atleta vanta un seguito di tutto rispetto che, inevitabilmente va a scandire anche i numeri dei commenti e dei “like” sui post pubblicati. Rossella Fiamingo posa al centro dell’ultima foto pubblicata su Instagram. Il mare di Sicilia fa da sfondo agli allenamenti dell’atleta, come è possibile notare nel post pubblicato qualche ora fa. La Fiamingo, nella foto, si esibisce in un esercizio di stretching. La posizione dell’esercizio è la tuta aderentissima sono un mix micidiale che ha tolto, praticamente, il fiato a tutti i fan. Sullo scatto si è abbattuta una vera tempesta di “like”.