Affare ad un passo: Pjanic torna in Serie A, centrocampo sistemato

Miralem Pjianic pronto a tornare in Serie A. Sembra che la sua esperienza in Turchia sembra essere giunta vicina alla conclusione. Il nome dell’ex centrocampista di Juventus e Roma è tornato in voga per quanto concerne alcuni club del massimo campionato italiano.

Nel corso della scorsa estate Miralem Pjanic è stato vicino al ritorno alla Juventus. Massimiliano Allegri, appena tornato alla Juventus, cercava un giocatore con le caratteristiche del centrocampista bosniaco. Alla fine, l’ex Juventus e Roma, ha scelto il bianconero, ma quello del Besiktas. Ora, però, sembra che il regista possa fare ritorno in Italia. Sono diversi, infatti, i club che stanno penando al giocatore. Sarò, molto probabilmente questo uno dei nomi più caldi che girerà nel corso della prossima sessione estiva di mercato.

Un’esperienza in Turchia per rilanciarsi

La scorsa estate, dunque, Pjanic ha scelto di ripartire dalla Turchia e in particolare dal Besiktas. Il club turco si è accordato con il Barcellona per godere delle prestazioni sportive del regista bosniaco per tutta questa stagione. La formazione bianconera ha chiuso la stagione al sesto posto. In campionato, l’ex Juventus e Roma, ha giocato 20 partite e ha confezionato 2 assist. Lo stesso numero di passaggi vincenti che ha fatto registrare anche in Champions League dove ha giocato solo 3 partite. Un rendimento che si avvicina, un po’, a quelli che ha fatto registrare in Italia. È chiaro, comunque, che il giocatore non è ancora tornato a toccare quei numeri che era solito raggiugere nel corso della sua esperienza nel massimo campionato italiano. Il prestito al Besiktas finirà il prossimo 30 Giugno. Questo, inevitabilmente, apre a nuovi scenari. Infatti, il ritorno al Barcellona potrebbe essere solo una cosa passeggera. Da alcuni giorni si paventa, infatti, un ritorno di Miralem Pjanic in Serie A.

Miralem Pjanic, il Napoli ci pensa: Spalletti: “È fenomenale!”

Pjanic piace molto al Napoli. Da qualche settimana stanno circolando delle voci che vorrebbero il centrocampista bosniaco alla corte di Luciano Spalletti. In una recente conferenza stampa, il tecnico toscasno della compagine azzurra ha dichiarato che Pjnic è un giocatore fenomenale. L’allenatore si è soffermato sul fatto che il centrocampista sappia giocare sul lungo e sul corto e che ha grandi qualità. Grandi qualità che, sempre secondo Spalletti, possiede Lobotka. Il centrocampista del Napoli ha ricevuto diversi complimenti dal proprio allenatore. Le dichiarazioni di Spalletti sembrano sibilline. In effetti c’è stata prima un’apertura e poi un repentino passo indietro. Che ci sia sotto qualcosa?