Ultima chance fallita: Allegri non ne può più, sarà ceduto

Alla Juve finito il campionato inizia una nuova “stagione”: quella del mercato, in cui la cessione eccellente è ormai decisa.

La Juve non può più sbagliare, e Allegri, criticato dopo un quarto posto e due finali perse, sa bene che neanche a lui potrebbero essere concesse altre possibilità.

Il quadro che ne viene fuori è quindi chiarissimo. Il tecnico non guarderà in faccia nessuno, non ha cercato alibi, ma ha provato a dare spazio a tutti per capire chi farà parte della Juve che sarà. Se qualche calciatore è riuscito nel finale di stagione a guadagnarsi la riconferma, per altri l’esperienza sembra essersi chiusa.

Come per il caso di un big, la cui cessione non sarà semplice, anche per via di un contratto oneroso e di una richiesta da parte del club che potrebbe essere alta. La necessità però è vendere per rafforzare la squadra, e nei prossimi giorni sarà un summit fra dirigenza e tecnico ad avviare i colloqui con i calciatori. Uno su tutti incasserà una chiusura netta e già accettata. Poi toccherà alla società trovare la soluzione migliore per incassare un buon gruzzolo.

Juve, il big è in partenza: Allegri ha deciso e tenta lo scambio

La virata è netta. Allegri cambierà modulo, e dai primi nomi per il mercato bianconero è ormai chiaro che la scelta ricadrà sul 4-3-3. Sarà Vlahovic il terminale offensivo, con Chiesa da un lato, e probabilmente Di Maria dall’altro. Poi dal mercato dovrebbero arrivare altri esterni, e probabilmente un calciatore in grado di fungere sia da attaccante puro che da seconda punta. Ecco perché la Juve sonda anche Raspadori, ma sa bene che la rivoluzione non potrà fermarsi alle cessioni di Dybala, Bernardeschi e al probabile no all’Atletico per il riscatto di Morata.

In un attacco che cambierà totalmente volto, anche Kean è in partenza. Allegri gli ha dato spazio, ma il suo rendimento non è mai stato continuo o forse all’altezza di ciò che la Juve si aspettava da lui. Anche il calciatore non è contento di uno status di riserva che di sicuro darebbe tante presenze a Vlahovic. A questo punto la cessione è scontata.

La Juve dovrà prima riscattarlo, e poi provare a piazzarlo allo stesso prezzo o comunque cercare uno sconto per non perdere somme importanti dall’operazione. Il futuro dell’attaccante sembra però ormai deciso. La seconda esperienza è al capolinea, e ci sarebbe una pista che la Juve segue.

Il Psg potrebbe infatti pensare ad un suo ritorno, e in quel caso Allegri proverebbe ad ottenere Paredes. Una operazione complicata, ma la Juve si troverà nuovamente davanti ad un mercato difficile. Quello delle scelte in cui il cuore dovrà essere messo da parte, e in cui solo importanti rinunce porteranno ad innesti di valore. Per la Juve, questa nuova “stagione”, è già iniziata.