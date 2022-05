Aida Yespica, notte rovente: lo spacco del vestito è troppo profondo

Proprio come l’abbiamo vista per la prima volta in televisione, non è cambiata di una virgola: sempre la stessa e sempre decisamente stupenda. Ovviamente, da come avete ben potuto intuire sia dal titolo che dalla foto stiamo parlando di

Aida Yespica. La modella venezuelana sa sempre come “colpire” i suoi follower, con delle foto decisamente ai limiti dell’illegale. Proprio come ha fatto nelle ultime ore in cui ha mostrato uno spacco del vestito fin troppo profondo. L’occhio del fan non può che cadere lì. Decisamente più in forma e provocante che mai la splendida 40enne che si rende, ancora una volta, la regina incontrastata dei social network. Guardare per credere – FOTO

Aida Yespica, tutti in piedi per lei: look da urlo

Zitti tutti perché è arrivato il momento di far vedere l’ultimo capolavoro messo in scena da parte della nostra Aida. Nell’ultimo periodo ci ha abituato molto bene a delle immagini che ci hanno lasciato senza parole, ma possiamo confermare che in questa occasione ha decisamente superato il limite. Veramente non sappiamo più cosa dire quando c’è qualcosa che riguarda lei. I suoi fan sanno benissimo che, in questo momento, si sta godendo un attimo di relax negli Emirati Arabi Uniti, nella bellissima cornice di Dubai. Una meta che è stata scelta da un bel po’ di persone, anche soprattutto da coloro che partecipano in questa nostra speciale rubrica. Anche la 40enne ha deciso di trascorrere lì qualche giornata. In particolar modo, nelle ultime ore, ha pubblicato una foto che è decisamente ai limiti dell’illegale. Durante una serata, in cui dietro di lei ci sono un bel po’ di persone comodamente sedute, sbuca la sua presenza che non può passare assolutamente inosservata. Motivo di tutto ciò? Per via del suo straordinario ed immenso look. In particolar modo del suo vestito che tende quasi ad aprirsi e mette in bella mostra la gamba sinistra che definire ‘sexy‘ è assolutamente riduttivo. Non che quella destra non lo sia, per carità: solamente non si riesce a vedere.

Aida Yespica, vestito da infarto: sguardo provocante – FOTO

Aida non delude mai: anche in questa occasione mostra tutta la sua classe e spettacolo. Sempre più in forma che mai, non sbaglia davvero un colpo. Il fisico è assolutamente straordinario e meriterebbe un articolo a parte. Davvero ci riesce molto difficile trovare le parole adatte per descrivere tutto questo. Bisogna solamente restare in silenzio ed osservare con gli occhi questo capolavoro che ci ha offerto.