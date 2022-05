Festa scudetto, Ibrahimovic provoca Calhanoglu e scoppia il caos – VIDEO

Nel corso della festa scudetto dei calciatori rossoneri che si è tenuta nel pomeriggio di lunedì 23 maggio, il leader del gruppo Zlatan Ibrahimovic si è tolto qualche sassolino dalla scarpa e si è scagliato contro Hakan Calhanoglu

Direttamente dal pullman scoperto che ha portato i calciatori in giro per il capoluogo lombardo, il 40enne non si è dimenticato del “tradimento” che il turco ha effettuato la scorsa stagione, passando a parametro zero ai “cugini” scatenando una marea di polemiche. Dopo la vittoria dello scudetto, però, lo svedese si è preso la sua soddisfazione e lo ha provocato. Il VIDEO non mente assolutamente, guardare per credere.

Milan, Ibrahimovic tira una frecciatina a Calhanoglu

Probabilmente sono stati silenzio tutto questo tempo fino a quando non è arrivata la soddisfazione più grande: quella di terminare il campionato sopra ai rivali dell’Inter e vincere lo scudetto dopo undici anni dall’ultima volta. E’ festa grande in casa Milan da parte dei calciatori che hanno compiuto un ottimo lavoro. Stefano Pioli ed i suoi ragazzi hanno festeggiato nella giornata di lunedì pomeriggio passando con il pullman scoperto della squadra. Gioia, cori e sfottò. Poi quando Zlatan Ibrahimovic ha preso il microfono in mano si sapeva benissimo che stava per partire qualcosa delle “sue”. Una “zlatanata” o meno: ed è capitato proprio questo. Nel mirino dell’attaccante il suo ex compagno di squadra, Hakan Calhanoglu. A quanto pare neanche lui ed il resto dei calciatori non ha digerito la decisione del calciatore che ha lasciato il ‘Diavolo’ per trasferirsi solamente di qualche chilometro. Il turco è arrivato secondo ed ha visto vincere proprio la sua vecchia squadra. Sui social è diventato un “meme” e in molti gli stanno facendo ancora i “complimenti” per la sua scelta. Nel frattempo, però, lo svedese non gliene ha mandate a dire.

Milan, Ibrahimovic ai tifosi: “Mandate un messaggio ad Hakan” – VIDEO

Sul pullman scoperto, con la scritta “We The Champions” i calciatori del Milan trionfano insieme ai propri sostenitori che non li hanno mai lasciati soli. Nel frattempo, però, Ibra prende il microfono e tutti rimangono in silenzio. Ha un messaggio importante per il loro ‘Giuda’: “Ehi mandate un messaggio ad Hakan. Non vi sento, mandate un messaggio ad Hakan“.

Chiaro segnale del fatto che si tratta di un vero e proprio sfottò nei confronti del turco che non potrà mai essere perdonato dai sostenitori rossoneri per quello che ha fatto e per come si è comportato anche nei Derby di pochi mesi fa (dopo la rete festeggiò facendo arrabbiare non poco i milanisti).