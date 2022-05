Chiusura già in settimana: affare Raspadori in Serie A

La big di Serie A vuole anticipare la concorrenza e chiudere quanto prima per Giacomo Raspadori. Sull’attaccante del Sassuolo c’è veramente la fila: tutti vogliono il campione europeo della nazionale che anche in questa stagione ha

dimostrato di essere pronto per giocare in una grande squadra. Il classe 2000 cresce ogni partita che passa: lo hanno notato i suoi stessi tifosi, figuriamoci quelli avversari che lo vorrebbero nella propria squadra del cuore. I dirigenti sono pronti a chiedere informazioni ai propri colleghi neroverdi per sapere il costo del cartellino del loro gioiello, in procinto di lasciare l’Emilia Romagna nel giro di qualche settimana. Possibili novità in arrivo.

Raspadori saluta già Sassuolo? Gli occhi della big

Se non è stato uno dei migliori del Sassuolo poco ci manca. Anzi, si può dire con certezza che il tridente formato da Raspadori, Scamacca e Berardi ha dato delle bellissime soddisfazioni a chi ha puntato su di loro al fantacalcio tra gol, assist e bonus. Figuriamoci per il loro allenatore e per i compagni di squadra che hanno potuto contare sul loro grande aiuto. In particolar modo per il nativo di Bentivoglio che si è tolto la soddisfazione di andare in doppia cifra in questa stagione che si è appena conclusa: 10 sono state le reti realizzate dal calciatore in 36 presene. Sei, invece, gli assist per i suoi compagni di squadra che hanno dovuto depositare il pallone in rete. Avrebbe voluto fare male e graffiare anche il Milan, ma i rossoneri avevano ben altri programmi per la giornata, come quello di non incassare alcuna rete e di stravincere l’incontro per sollevare in aria il trofeo della Serie A. E ci sono riusciti. Il Sassuolo può essere soddisfatto del campionato appena disputato. Il centravanti, futuro della Nazionale, ha molti ammiratori. Non è affatto un mistero che in questa estate sono pronti a presentare delle offerte invitanti ai romagnoli, anche se c’è un club che intende anticipare la concorrenza e anticipare tutti.

Sprint della Juventus per Raspadori: le ultime

La Juventus punta forte su Giacomo Raspadori. In realtà non si tratta affatto di una novità visto che i bianconeri ci avevano provato anche in passato, subito dopo la vittoria del campionato europeo anche se poi alla fine non se ne fece nulla. Solo Manuel Locatelli firmò per i bianconeri: non è da escludere che il suo ex compagno di team possa raggiungerlo alla Continassa. Le voci che giungono dalla Continassa sono positive: la ‘Vecchia Signora’ pronta a presentare una offerta importante ai neroverdi.