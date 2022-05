Erjona Sulejmani, il costume si apre davanti: lato A esplosivo

Anche in questa occasione la nostra Erjona Sulejmani fa rimanere tutti decisamente a bocca aperta. Direttamente dalla Grecia, precisamente dalla splendida Mykonos, la modella albanese colpisce ancora i suoi follower

In che modo? Ovviamente con una foto delle sue e che merita di essere vista con molta ed estrema attenzione. Davvero non servono le parole per poter ammirare e soprattutto descrivere la sua straordinaria bellezza che, a quanto pare, migliora ogni giorno di più. E’ sempre una emozione indescrivibile quando la classe ’89 decide di aggiornare il suo account ufficiale Instagram. Proprio come lo ha fatto nelle ultime ore, guardare per credere

Erjona Sulejmani, tutti a bocca aperta: spettacolo immenso

Perfezione, non esistono altri termini per poterla descrivere. Quando si parla di lei davvero ci troviamo su un’altra dimensione. Continuiamo a rimanere senza parole ogni volta che vediamo una sua nuova foto su Instagram. In questi casi il “like” è assolutamente obbligatorio, anche senza vedere il post in anteprima: già sappiamo che sarà un grande successo. Ed anche questa volta non ha deluso assolutamente le nostre aspettative. Come abbiamo riportato in precedenza l’imprenditrice si sta godendo qualche giorno di relax a Mykonos. In questa occasione si è esibita con un costume a dir poco fantastico che spiazza completamente tutti. Il suo lato ‘A‘ è così esplosivo che veramente si riesce a fatica a contenere il suo importante repertorio. Non si tratta affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma possiamo confermare che in questa occasione ha decisamente esagerato. Pe non parlare del suo fisico a dir poco indescrivibile. Il pubblico italiano la ricorda con piacere per essere stata una delle “tentatrici” nel programma “Temptation Island” nel 2018. Non solo: per due anni, dal 2015 e 2017, la donna è stata sposata con un ex calciatore di Serie A: stiamo parlando di Blerim Dzemaili che ha vestito maglie di Torino, Napoli e Bologna. Ora, però, concentriamoci su quello che vi interessa maggiormente: guardare il suo ultimo capolavoro (e ne avete tutto il diritto).

Erjona Sulejmani, spettacolo in costume – FOTO

Occhiali da sole, costume che tende ad aprirsi, fisico decisamente perfetto e ben curato in ogni minimo dettaglio. Stesso discorso vale anche per le gambe, il tutto contornato da un posto paradisiaco. Tanto ci basta per vedere la nostra Erjona rilassarsi e godersi qualche giorno di vacanza prima di ritornare nel mondo del lavoro. Sappiamo bene che non ci può mai deludere ed anche questa volta ce lo ha dimostrato.