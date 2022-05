Elisa De Panicis continua a stupire a Cannes: l’ultimo video è un tripudio per i fan che ammirano un look incredibile.

Elisa De Panicis continua a postare foto direttamente da Cannes. Dopo aver mostrato il look per la prima giornata, in cui ha messo in evidenza le sue splendide forme, ha regalato un abito serale da sogno per l’appuntamento e le danze sfrenate a ritmo di musica.

Nella giornata di oggi ha invece incollato tutti agli schermi con un nuovo video, e immediatamente l’atmosfera si è fatta bollente sulla sua pagina Instagram. La De Panicis infatti non si risparmiata, è un fiume in piena, e dalla tv alla musica, passando per le presenze nei gala, anche in quelli più ambiti e importanti al mondo, non sbaglia mai un colpo. Fu proprio una passerella infatti alcuni anni fa a darle un boom di commenti per un bacio a Mila Suarez. Si parlò molto di una presunta storia, che poi non trovo conferme.

La De Panicis preferisce quindi concentrarsi sui suoi lavori, che almeno a giudicare dalla crescita incredibile che sta registrando la sua pagina Instagram stanno facendo breccia nel cuore dei fans. Fra video musicali, serate in discoteca con abiti pazzeschi e foto in cui la sua bellezza emerge in maniera incredibile, non c’è un solo scatto che non sia preso d’assalto.

L’ultimo video però è incredibile. Arriva direttamente da Cannes, e l’abito scelto per un appuntamento di grande spessore svela tutto di una influencer ed imprenditrice digitale che sta letteralmente facendo esplodere la community.

Elisa De Panicis: da Cannes arriva un video incredibile

Una capacità di stupire che non è da tutti, un fisico incredibile, uno sguardo che buca lo schermo e conferma quanto la De Panicis sia una donna sensuale e attraente, ma sopratutto sempre pronta a stupire i suoi fan. Lo ha fatto nuovamente da Cannes, con una galleria fra foto e video che ha incassato una lunga lista di commenti.

Arriva quindi un primo piano pazzesco, con una foto travolgente dello splendido viso e degli occhi chiari ed espressivi della splendida influencer. Poi una registrazione che non poteva di certo passare inosservata. La De Panicis infatti entra in una auto di lusso mostrando tutto di un vestito pazzesco scelto per il Red Carpet. L’abito è totalmente trasparente, e inoltre è aperto da tutte le parti. Le forme della modella, ballerina e imprenditrice digitale incollano i fan allo schermo e lei scrive che è semplicemente un sogno essere a Cannes, in mezzo agli attori in un luogo dove si respira arte.

Le risposte arrivano immediatamente. Dall’Italia alla Spagna, perfino dal Marocco, e degli States. Tutti le chiedono di continuare a postare le istantanee della sua esperienza e anche molti vip rispondono. In un luogo di culto per gli artisti e per il cinema, c’è anche lei. La sua presenza, a giudicare dagli abiti scelti e dal pazzesco video, non passerà di certo inosservata.