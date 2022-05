Dalla Juventus alla Fiorentina: vendetta viola, colpo dell’estate

Italiano e la Fiorentina hanno la necessità di rimodulare la squadra e migliorare ancora: il colpo arriva dalla Juve.

“Un capolavoro”. Italiano ha definito così l’accesso della Fiorentina in Europa, centrato proprio contro la Juventus, rivale storica della tifoseria.

La stagione del tecnico è stata esaltante. La partenza in cui ha mostrato il bel gioco, le vittorie anche con le big, la gestione del caso Vlahovic, impeccabile da parte dell’allenatore, e addirittura per lunghi tratti il sogno di strappare un sogno in Champions. Non è accaduto per via di alcune sconfitte forse inattese, ma dopo anni in cui i viola navigavano nelle zone basse della classifica, arriva una qualificazione nelle coppe europee che i tifosi attendevano con ansia.

Il prossimo obiettivo sarà quindi alzare il livello tecnico della squadra, e sopratutto cercare pedine di esperienza in una rosa inevitabilmente da ampliare visti i tanti impegni. In tal senso gli occhi sono in casa della Juventus. Italiano potrebbe ottenere un calciatore bianconero per la sua Fiorentina, e gli affiderebbe il ruolo senza alcuna esitazione.

Fiorentina, occhi in casa Juve: si può fare

La Fiorentina sta quindi tentando il gran colpo. Italiano cerca uomini sulle corsie esterne, e pare inoltre che Odriozola, giunto in prestito dal Real Madrid, farà ritorno ai blancos senza troppi rimpianti. La sensazione è quindi che dal mercato arriveranno diversi calciatori, e nella lista di Italiano sarebbe finito direttamente un elemento della Juventus. Sarebbe perfetto per il suo modulo, porterebbe esperienza e sopratutto potrebbe giungere a Firenze senza un grosso esborso economico.

Pare infatti che in caso di mancato rinnovo con i bianconeri, Mattia De Sciglio potrebbe incassare la corte serrata da parte della Fiorentina. Il calciatore attende e vorrebbe chiudere con la firma la trattativa per il prolungamento del contratto in bianconero. Allegri da parte sua lo vorrebbe ancora nel suo nuovo progetto, ma la trattativa non si è ancora chiusa. Ecco perché la Fiorentina ci fa un pensierino, e c’è chi sussurra che in caso di rottura fra l’esterno e i bianconeri l’affondo sarebbe deciso.

Il club potrebbe quindi bruciare la concorrenza, offrire un contratto convincente e aggiungere esperienza ad una squadra che nella prossima stagione avrà bisogno di diversi elementi già rodati nelle coppe. De Sciglio potrebbe essere uno di questi, e poco importa se arriva dalla Juve. Dopo tanti calciatori che hanno fatto il percorso inverso, De Sciglio potrebbe invece raggiungere Firenze. Dipenderà dai bianconeri, pronti a sciogliere le riserve su un rinnovo che però tarda ad arrivare.