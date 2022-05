Erjona Sulejmani, VIDEO bollente: esce dalla piscina in perizoma

Erjona Sulejmani accende Instagram. La modella albanese ha messo KO i suoi fan con un video ai limiti della censura. Il bagno in piscina ha scatenato delle accese reazioni da parte dei followers che hanno commentato e lasciato diversi “like”.

Erjona Sulejmani è una delle modelle che ha fatto di più parlare di sè nel corso di questi anni. C’è un sorta di alone di mistero tra la modella e il pubblico. In effetti, in Italia è nota grazie alla sua relazione con Blerim Dzemaili. L’ex centrocampista di Genoa, Napoli e Torino, infatti, è stato legato diversi anni con la Sulejmani, che l’ha reso anche papà del piccolo Luan. Successivamente, però, c’è stata la rottura tra i due e quindi la separazione.

L’esperienza Temptation Island

Erjona Sulejmani è entrata di prepotenza nel cuore degli appassionati di calcio italiani. La fine della relazione con Blerim Dzemaili non ha fatto andare nel dimenticatoio la modella. Infatti, nel 2018 ha partecipato a Temptation Island in onda su Canale 5. Ad ogni modo la Sulejmani ha avuto modo di farsi conoscere al pubblico italiano anche attraverso i suoi scatti su Instagram. L’albanese è seguita da un foltissimo numero di followers che restano sempre estasiati dai post di una delle “wags” più note. I fan che seguono la modella sulla nota piattaforma social sono oltre 316 mila. Un numero molto alto, considerando anche che la modella albanese, a parte qualche sporadica apparizione, non presenzia con continuità il piccolo schermo.

Erjona Sulejmani, il costume copre poco: che scatto!

I post creati su Instagram da Erjona Sulejmani sono davvero pazzeschi. La modella non la tocca mai piano. Anzi, tenta sempre di lanciarsi oltre i limiti della censura. Molti degli scatti che la vedono protagonista la vedono indossare o lingerie o il costume da bagno. È quasi inutile evidenziare come i post siano sempre ricchi di “like” e di commenti. Complimenti e apprezzamenti su tutta la linea, una cosa che si ripete con una certa continuità e che non sembra dispiacere alla modella. Nell’ultimo post pubblicato è possibile notare la Sulejmani protagonista di un video. Nel filmato la modella fuoriesce dalle acque di una piscina. La Sulejmani, ovviamente, indossa un costume da bagno di colore nero. Il bikini da la possibilità di ammirare il fisico statuario e perfetto della modella. Il video, si piò, dunque, definire, un autentico capolavoro.