Sara Croce esagera: minigonna e super scollatura che tolgono il fiato

Sara Croce, la minigonna e la super scollatura indossata da parte di una delle principali protagonista del programma ‘Avanti un Altro’ ha fatto mancare il fiato ai suoi follower. Il suo ultimo post pubblicato sui social network parla molto chiaro

Ancora una volta la classe ’98 fa vedere a tutti la sua straordinaria classe. In che modo? Postando una immagine che è un vero e proprio capolavoro. Da come potrete notare si può vedere la minigonna che indossa e la super scollatura che non possono assolutamente passare in secondo piano. I suoi follower hanno avuto un attimo di sbandamento e non potevano credere ai loro occhi. Lo stesso discorso varrà sicuramente anche per voi – FOTO

Sara Croce, bellezza incontenibile: tutti col fiato corto

In quest’ultimo periodo è particolarmente attiva sui social network. Lo dimostrano non solamente le foto che aggiunge sul suo canale ufficiale Instagram, ma anche le ‘stories’. I suoi fan davvero non si vogliono perdere neanche un aggiornamento da parte della splendida 24enne che continua a regalare emozioni a tutti quanti noi. Non si tratta affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma pare che in questa occasione abbia decisamente esagerato. Questo non può che essere una splendida notizia per tutti quanti noi che attendevamo con ansia una sua foto per poter lasciare il nostro “like“. Le belle notizie, però, non sono affatto finite qui visto che la stessa ci ha tenuto a ricordare che sarà presente nella prossima puntata del ‘Maurizio Costanzo Show‘ insieme al resto della sua squadra. Dopo il loro “esordio” di qualche giorno fa (quello della lite tra Sgarbi e Mughini tanto per intenderci), le “vallette” del programma di Paolo Bonolis saranno ancora le protagoniste su Canale 5 per la gioia del pubblico presente in sala ed anche da casa.

Sara Croce, minigonna da infarto: così esagera… – FOTO

Direttamente dal ‘Teatro Parioli‘ la nostra Sara mette in bella mostra un vestito che mette in risalto le sue straordinarie forme. Una minigonna che le arriva fin sopra le ginocchia e che farebbero venire i migliori mal di testa a tutti i maschietti. Per non parlare della scollatura evidente ed importante che sembra quasi impossibile non staccare gli occhi di dosso. Sguardo sempre più incantevole e sexy, proprio come in altre occasioni. Un lato ‘A’ decisamente esplosivo e che merita infiniti applausi.