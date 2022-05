Raffaella Fico, tuta aderente: il VIDEO mostra un lato B da favola

Raffaella Fico ci mostra come è estremamente facile effettuare un allenamento con queste temperature a dir poco infernali. Nonostante siamo ancora nel mese di maggio, inizia a fare un bel po’ di caldo. Anche se questa cosa potrebbe anche non essere del tutto un fattore negativo. Più avanti vi spiegheremo anche il perché

La bellissima napoletana fa vedere a tutti il suo straordinario look messo appositamente per l’occasione. Direttamente dall’Imperial Fitness (una catena di palestre molto conosciuta) con sede a Casalnuovo, la classe ’88 si è allenata con grandissimo impegno ed ha appassionato i suoi follower. Specialmente quelli più pigri che hanno deciso di iscriversi in palestra, con la speranza di poterla incontrare quanto prima in una struttura – VIDEO

Raffaella Fico, allenamento intenso: tuta troppo aderente

E’ stata una delle protagoniste dell’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’, anche se la sua avventura è terminata troppo presto per via dell’eliminazione. Poco importa per la nostra Raffaella Fico che si è saputa far apprezzare e soprattutto rispettare nella casa più spiata d’Italia. Non sono mancati alcuni screzi con il resto dei concorrenti. Anche battibecchi pesanti che non sono mai andati oltre. In questo articolo, però, parleremo di tutt’altro: ovvero di come continua a mantenersi sempre in forma. Per noi è rimasta sempre la stessa: la nativa di Cercola non è cambiata affatto da quando l’abbiamo vista, per la prima volta in televisione, proprio nel programma che l’ha lanciata nel mondo della televisione. Dopo alcuni impegni lavorativi è ritornata nella sua Napoli, anche se in provincia. Ha trovato il tempo ed il modo di allenarsi in palestra grazie al suo personal trainer che le ha fatto effettuare un programma di allenamento che riguarda esclusivamente le gambe, senza mai dimenticare il resto del corpo che rimane molto importante. Quello che interesserà, sicuramente, ai nostri lettori è il suo look ed anche i suoi movimenti durante l’allenamento. Non ci resta che consigliarvi di mettervi comodi perché lo spettacolo sta per iniziare.

Raffaella Fico, lato ‘B’ da urlo: allenamento top alle gambe – VIDEO

Anche in questo caso le parole non servono affatto. Gli occhi sono l’unico strumento che bisogna usare per poter vedere all’opera il suo allenamento intenso. Una tuta così aderente non l’avevamo mai vista, tanto è vero che mette in evidenza il suo straordinario fisico. Soprattutto il lato ‘B’ impegnato in più di una occasione ad effettuare duri allenamenti che è riuscita a completare nel migliore dei modi. Buona visione.