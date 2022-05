Serie A, cambia tutto: nuovo ribaltone in panchina, decisione presa

Per un club di Serie A è arrivato il tempo delle riflessioni. Grandi dubbi in merito alla conferma o meno dell’attuale tecnico. La decisione finale dovrebbe arrivare già nei prossimi giorni e mette in discussione quanto trapelato nei precedenti settimane.

La Serie A è giunta alla conclusione. Il torneo, in questa stagione, è stato all’insegna dell’equilibrio. Tantissimi i verdetti arrivati solo all’ultima giornata come lo Scudetto del Milan e la salvezza al cardiopalma della Salernitana. Più equilibrio ha rappresentato, di certo, più spettacolo. Un’altra importante particolarità di questo ultimo campionato di Serie A è stata, di certo, il ritorno dei tifosi allo stadio e, questa volta, non a ranghi ridotti. Uno spettacolo sul rettangolo di gioco ed anche sugli spalti, soprattutto nell’ultima giornata del torneo. Ora, a bocce ferme, è il tempo delle riflessioni in vista della prossima stagione.

Una Serie A all’insegna dell’equilibrio

Erano anni che la corsa Scudetto non si risolveva all’ultima giornata del campionato. Il duello testa a testa tra Milan e Inter, infatti, è stato risolto solo negli ultimi 90 minuti e ha visto il trionfo della compagine milanista che ha riportato il “triangolino tricolore” sull’altra sponda dei Navigli dopo oltre 11 stagioni. Un torneo molto equilibrato, dunque, che ha visto anche la corsa salvezza decidersi alla giornata numero trentotto. La Salernitana e i tifosi granata, presenti all’Arechi per la sfida con l’Udinese, hanno vissuto una serata da trhilling. Nell’impianto di Salerno l’Udinese ha avuto la meglio della formazione di Davide Nicola per 4-0, ma grazie allo 0-0 maturato nella sfida tra Venezia e Cagliari, i campani hanno potuto festeggiare una salvezza storica. Mai nella storia, infatti, la Salernitana aveva disputato due campionati di Serie A di fila.

Serie A, il Bologna ci ripensa: Mihajlovic verso la riconferma

Con il pallone fermo a muoversi sono i calciatori e i tecnici. Il tempo che intercorre tra una stagione ed un altra è sempre interessate e può aiutare a comprendere come potrebbe essere l’andamento di una squadra nel corso della nuova annata. In generale, i primi giorni dopo l’ultimo triplice fischio del campionato sono quelli più delicati. È proprio in questi giorni, infatti, che si fanno riflessioni in merito al futuro. Ne sanno qualcosa a Bologna. L’ad Saputo e tutto lo staff dirigenziale, dopo un periodo di attenta analisi e riflessione sembrano essere arrivati ad un conclusione. Secondo delle indiscrezioni raccolte da Sky, il club felsineo sarebbe pronto a riconfermare Sinisa Mihajlovic. Dunque il Bologna potrebbe cominciare la prossima stagione con la stessa guida tecnica.